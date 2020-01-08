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Заворотнюк не хвора на рак: актрисі поставили новий "діагноз"

STYLERПерсони    08.01.2020 - 17:21
Заворотнюк не хвора на рак: актрисі поставили новий "діагноз"
Анастасія Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Анастасія Заворотнюк не хвора насправді, пишуть ЗМІ

Анастасія Заворотнюк, яка з вересня 2019 лікується від раку мозку, насправді не хвора. РосЗМІ пишуть, що актриса симулювала хворобу, щоб уникнути фінансових проблем, але деякі проблеми зі здоров'ям у актриси все ж є.

Зазначимо, що сім'я актриси жодного разу не висловилася, що ж відбувається зі здоров'ям "Моєї прекрасної няні". Рідні лише спростовували всі припущення та чутки, звинувачуючи журналістів у наклепі.

Таролог і ясновидиця Саона впевнена, що Анастасія Заворотнюк проживе ще 15 років, а може і більше.

Ясновидиця не виключає, що в організмі актриси відбуваються необоротні процеси, але не настільки, щоб можна було говорити про межі життя і смерті.

Заворотнюк не хвора на рак: актрисі поставили новий &quot;діагноз&quot;

Анастасія Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Саона вважає, що важкий стан актриси був спеціально надуманий, оскільки актриса в останні роки загрузла в боргах, при цьому не маленьких.

"Все це зроблено для того, щоб піти від відповідальності і від боргів, які на ній є. Суми там фігурують не маленькі", - говорить таролог.

Ясновидиця стверджує, що рано чи пізно правда з'ясується, і тоді актрисі і її родині доведеться розрахуватися з кредиторами.

Раніше вже з'являлися припущення, що актриса зробила пластичну операцію, яка пройшла не дуже вдало. Саме тому вона ховається від суспільства, нагнітаючи хвилю чуток навколо себе.

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