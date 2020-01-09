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Легенді поп-музики поставили страшний діагноз: усі подробиці

STYLERЖиття    09.01.2020 - 10:58
Легенді поп-музики поставили страшний діагноз: усі подробиці
Відомий музикант серйозно хворий (Колаж РБК-Україна)

Лікарі довгий час не могли знайти причину нездужання артиста

Відомому поп-музиканту Джастіну Біберу поставили серйозний діагноз. Лікарі проводили обстеження протягом декількох місяців і не могли визначити, що відбувається з організмом артиста. Про це повідомляє видання TMZ.

Американський поп-співак Джастін Бібер останнім часом викликав побоювання у фанатів через свою поведінку. Він перебував у депресії, переніс дату свого весілля і робив паузи в творчій діяльності. Лікарі довго не могли знайти джерело нездужання артиста, але врешті-решт поставили йому діагноз – хвороба Лайма.

Легенді поп-музики поставили страшний діагноз: усі подробиці

Джастін Бібер (Фото: instagram.com/justinbieber)

Хвороба Лайма – це інфекційне захворювання з ураженням шкіри, нервової і серцево-судинної системи, опорно-рухового апарату. Відомо, що Бібер не єдина зірка, яка страждає від цього захворювання. Хвороба Лайма була діагностована також у Бели Хадід, її брата та матері, у Авріл Лавінь.

На даний момент Джастін Бібер отримує необхідне лікування. Раніше лікарі призначили йому препарат, який викликав побічні ефекти у вигляді акне, через яке артист піддався нападкам в соціальних мережах.

Саме через проблеми зі здоров'ям поп-музикант так довго відкладав реліз нового альбому. Зараз його самопочуття стало поліпшуватися, і він зможе осилити поїздку в тур.

"Багато людей говорили, що Джастін Бібер хреново виглядає, сидить на метамфетаміні, але вони не змогли усвідомити, що у мене нещодавно діагностували хворобу Лайма, причому не тільки її, але і серйозний випадок хронічного мононуклеозу, який позначився на моїй шкірі, роботі мозку, енергії і здоров'я в цілому", - написав артист на своїй сторінці в Instagram.

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