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Заворотнюк звернулася до людей: дякую за ваші молитви

STYLERЖиття    01.01.2020 - 14:12
Заворотнюк звернулася до людей: дякую за ваші молитви
Анастасія Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Сім'я Анастасії Заворотнюк передала шанувальникам слова актриси

Анастасія Заворотнюк зробила заяву в 2020 році. Актриса, яка проходить реабілітацію після раку мозку, подякувала шанувальникам за підтримку і молитви.

Зазначимо, що слова зірки серіалу "Моя прекрасна няня" фанатам Заворотнюк передали її родичі. До речі, це перша публікація в Instagram-акаунті Анастасії Заворотнюк за дуже тривалий час.

"Настя передає величезний привіт і дякує за підтримку, за ваші молитви і те душевне тепло, яке ви даруєте. Всього найкращого вам і вашим близьким! Велике спасибі всім!" - йдеться в пості.

Також в публікації сім'я Заворотнюк вітає всіх з наступившим 2020 роком.

"Сьогодні від Анастасії і всієї родини ми хочемо побажати вам добра, здоров'я і благополуччя! Нехай 2020 рік стане щасливим, нехай він виконає ваші найголовніші бажання!" - написали родичі актриси.

Додамо, що зворушливий вітальний пост супроводжений милим фото, на якому зображені щасливі Анастасія Заворотнюк, Петро Чернишов та їхня маленька донечка.

Заворотнюк звернулася до людей: дякую за ваші молитви

Анастасія Заворотнюк з сім'єю (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

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