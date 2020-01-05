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Коханець Заворотнюк був помічений в окупованому Криму: що сталося

STYLERПерсони    05.01.2020 - 11:40
Коханець Заворотнюк був помічений в окупованому Криму: що сталося
Анастасія Заворотнюк і Сергій Жигунов (кадр із серіалу)

Сергій Жигунов відсвяткував день народження в лісі

Російський актор Сергій Жигунов, якого звинувачували у побитті Заворотнюк, був помічений в окупованому Криму на свій день народження. Екс-чоловік Анастасії Заворотнюк поділився відповідними фото в соціальній мережі Instagram.

Зірка серіалу "Моя прекрасна няня" Сергій Жигунов, який раніше дуже тісно спілкувався з Анастасією Заворотнюк, похвалився фотографіями, які були зроблені в селищі Гурзуф і в горах Ай-Петрі.

Спочатку Сергій Жигунов зазначив, що пішов в ліс. Далі розмістив ще один пост, який артист підписав так: "Ну ось, все закінчилося як у людей. Відмився після лісу і мене навіть пустили в ресторан".

Коханець Заворотнюк був помічений в окупованому Криму: що сталосяКоханця Заворотнюк виявили в Криму (instagram.com/zhigunov_sergey)

Нагадаємо, що екс-коханцю хворої Анастасії Заворотнюк виповнилося 57 років 2 січня.

Відзначимо, що роман Сергія Жигунова з Анастасією Заворотнюк почався ще під час зйомок "Моя прекрасна няня". Між акторами, які грали закоханих, спалахнула іскра в реальному житті, і вони навіть пішли із сімей, щоб бути разом. Однак відносини Сергія і Анастасії тривали недовго.

За словами режисера Наталії Бондарчук, актор був грубий з нею і неодноразово піднімав руку. Заворотнюк розуміла, що подібні інциденти повторюватимуться, тому вирішила піти.

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