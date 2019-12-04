Змусять безкоштовно працювати: українцям видаватимуть соцдопомогу за новими правилами

Соцдопомога в Україні видаватиметься за новим механізмом, і тепер надання виплат сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, малозабезпеченим сім'ям та матерям-одиначкам здійснюватиметься адресно органами місцевого самоврядування та райдержадміністраціями.

Ті, хто претендують на отримання коштів, податимуть відповідну заяву разом із документами та оцінкою майнового стану сім'ї. При цьому необхідний перелік окремо буде затверджувати і змінювати уряд.

Усього передбачено два формати виплат: державна соцдопомога для малозабезпечених сімей, що дорівнює різниці розміру між прожитковим мінімумом для сім'ї та її середньомісячним сукупним доходом, а також безпроцентна поворотна фінансова допомога непрацюючого члена незаможної сім'ї для заняття бізнесом.

Соціальна допомога в 2020 році видаватиметься за новими правилами (Ілюстративне фото: facebook.com/gazetazhizn)

В останньому випадку кошти призначаються виключно за рекомендацією служби зайнятості. Гроші потрібно буде повернути державі частинами, причому в будь-якому випадку, навіть якщо з підприємництва нічого путнього не вийде та бізнес прогорить.

В проекті закону йдеться, що на фінансову допомогу можуть претендувати особи, які усиновили дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування дітей, а також тих дітей, батьки яких дали дозвіл на усиновлення.

Матері-одиначки отримають право на отримання соцдопомоги - їх прирівняють до малозабезпечених сімей. Їм також потрібно буде пройти процедуру перевірки матеріально-побутових умов проживання.

Розмір допомоги для дітей під опікою або піклуванням буде збільшено до 2,5 "мінімалок", а для дитини з інвалідністю - до 3,5 прожиткових мінімумів.

Соціальна допомога в 2020 році (Ілюстративне фото: unsplash.com)

Максимальний розмір соцдопомоги, в тому числі з урахуванням збільшення її розміру, не може перевищувати прожитковий мінімум для сім'ї. Наразі розмір держдопомоги обмежений 75% прожиткового мінімуму для сім'ї.

Виключається норма, яка передбачає збільшення розміру соціальної допомоги на кожну дитину до 13 років на 250 гривень, від 13 - 18 років на 500 гривень.

Громадяни, які досягли 80 років, зможуть отримувати соцдопомогу на підставі відповідного лікарсько-консультативної висновку про необхідність постійного стороннього догляду незалежно від їх матеріального становища.

Соціальні виплати в Україні призначатимуть за новими правилами (Ілюстративне фото: helsinki.org.ua)

Розмір допомоги зможуть "урізати", якщо у складі малозабезпеченої сім'ї є працездатні, але безробітні особи.

Органи місцевого самоврядування зможуть залучати працездатних непрацюючих (які отримують соцдопомогу у складі малозабезпеченої сім'ї) до безоплатних тимчасових робіт. Експерти зазначають, що в законопроекті не передбачено отримання письмової угоди на залучення до таких робіт, а це створює елемент примусу, що фактично суперечить законодавству.

Соціальна допомога в 2020 році видаватиметься за новими правилами (Фото: скрін w1.c1.rada.gov.ua)

Контролювати виплати буде спеціальний новостворений орган - Державна соціальна служба. Вона ж буде "відсіювати" недобросовісних одержувачів грошової допомоги.