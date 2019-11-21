Українцям уріжуть субсидії: людей чекає неприємний сюрприз

Субсидії в Україні (Колаж РБК-Україна)

Розмір середньої субсидії для українців скоротився порівняно з минулим роком

Розмір субсидії в Україні у 2019 році порівняно з 2018 роком знизився і середнє значення склало 492,1 гривні. Про це свідчать дані Державної служби статистики. Всього право на субсидію для оплати "комуналки" отримали понад 2 400 000 домогосподарств.

Сума призначених субсидій за десять місяців склав майже 1,7 млрд грн (у січні-жовтні минулого року – майже 1,2 млрд грн).

У держбюджеті на 2020 рік скорочені витрати на субсидії сім'ям, а також на придбання пічного побутового палива і скрапленого газу. На ці потреби в бюджеті заклали 47,6 млрд грн, тобто менше порівняно з 2018 роком.

Ще одним неприємним сюрпризом для людей стане те, що уряд вже підвищив для населення з 1 травня ставку обов'язкового платежу за комунальні послуги з 15% до 20%.

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Тепер, щоб оформити субсидію, не обов'язково виходити з дому. Для цього потрібно увійти на сайт Міністерства соціальної політики України (https://www.msp.gov.ua/) і знайти там розділ "Е-сервіси", а в ній - вкладку "Субсидії".

Нагадаємо, з 1 жовтня в Україні змінюється механізм виплати субсидій на оплату житлово-комунальних послуг. Згідно зі змінами, тепер одержувач субсидії зможе самостійно вибирати, куди будуть перераховуватися кошти: один з уповноважених банків або виплатні об'єкти "Укрпошти" (каси у відділеннях або доставка листоношею до будинку).