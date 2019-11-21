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В Україні призупинили важливі соціальні виплати: що про це відомо

STYLERЖиття    21.11.2019 - 15:06
В Україні призупинили важливі соціальні виплати: що про це відомо
В Україні призупинили соціальні виплати (Колаж РБК-Україна)

У Міністерстві соціальної політики пояснили, що відбувається з виплатами по лікарняним

В Україні призупинили выплати по лікарняних та допомогу по вагітності та пологах. Про це повідомили на сторінці Фонду соціального страхування України у Twitter.

Як відзначили в прес-службі ФССУ, перерахування коштів зупинено, так як не вистачає коштів.

"20.11.2019 призупинено перерахунок коштів для виплати лікарняних та допомоги по вагітності та пологам застрахованим громадянам. На ці виплати не вистачає коштів, і ми змушені призупинити матеріальне забезпечення", - сказано в повідомленні.

В Україні призупинили важливі соціальні виплати: що про це відомо

Скріншот

Наголошується, що у Фонд було подано на фінансування заяви-розрахунки на 13,573 млрд гривень, а кошторис всього 1, 038 млрд гривень. Як повідомив виконавчий директор ФССУ Євген Баженков, проблема не в тому, що коштів не вистачає, а в бюрократії. Гроші на рахунках у Фонду є, але чиновники не мають права їх перераховувати до внесення необхідних змін у бюджеті.

У Міністерстві соціальної політики вже відреагували на проблему і пояснили, що зупинити виплати – це ініціатива Євгена Баженкова.

"Кожен день у Фонд соціального страхування надходить від 60 до 250 мільйонів гривень. 20 листопада на рахунках фонду було 429 мільйонів гривень, а 21 листопада – 550 мільйонів гривень. Тобто, гроші у них є", - розповів на брифінгу заступник міністра соціальної політики Олег Коваль.

Також в Мінсоцполітики заявили, що Євген Баженков був звільнений, але через суд зміг відновитися на посаді, і зараз стоїть питання про те, щоб змінити запис реєстратора про відновлення Баженкова, і тим самим усунути підстави для ініціатив про призупинення виплат.

В Україні призупинили важливі соціальні виплати: що про це відомоСкріншот

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