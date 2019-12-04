Заставят бесплатно работать: украинцам будут выдавать соцпомощь по новым правилам

Соцпомощь в Украине будет выдаваться по новому механизму, и теперь предоставление выплат сиротам и детям, лишенным родительской опеки, малоимущим семьям и матерям-одиночкам будут осуществляться адресно органами местного самоуправления и райгосадминистрациями.

Претендующие на получение средств должны будут подать соответствующе заявление вместе с документами и оценкой имущественного состояния семьи. При этом требуемый перечень отдельно будет утверждать и менять правительство.

Всего предусмотрено два формата выплат: государственная соцпомощь для малоимущих семей, которая равна разнице размера между прожиточным минимумом для семьи и ее среднемесячным совокупным доходом, а также возвратная финансовая беспроцентная помощь неработающему члену малоимущей семьи для занятия бизнесом.

Социальная помощь в 2020 году будет выдаваться по новым правилам (Иллюстративное фото: facebook.com/gazetazhizn)

В последнем случае средства назначаются исключительно по рекомендации службы занятости. Деньги нужно будет вернуть государству частями, причем в любом случае, даже если из предпринимательства ничего толкового не получится и бизнес прогорит.

В проекте закона говорится, что на финансовую помощь могут претендовать лица, которые усыновили детей-сирот, лишенных родительской опеки детей а также тех детей, родители которых дали разрешение на усыновление.

Матери-одиночки получат право на получение соцпомощи - их приравняют к малообеспеченным семьям. Им также потребуется пройти процедуру проверки материально-бытовых условий проживания.

Размер помощи для детей под опекой или попечительством будет увеличен до 2,5 "минималок", а для ребенка с инвалидностью - до 3,5 прожиточных минимумов.

Социальная помощь в 2020 году (Иллюстративное фото: unsplash.com)

Максимальный размер соцпомощи, в том числе с учетом увеличения ее размера, не может превышать прожиточный минимум для семьи. Сейчас размер госпомощи ограничен 75% прожиточного минимума для семьи.

Исключается норма, которая предполагает увеличение размера социальной помощи на каждого ребенка до 13 лет на 250 гривен, от 13 - 18 лет на 500 гривен.

Граждане, которые достигли 80 лет, смогут получать соцпомощь на основании соответствующего врачебно-консультативного вывода о необходимости постоянного постороннего ухода вне зависимости от их материального положения.

Социальные выплаты в Украине будут назначать по новым правилам (Иллюстративное фото: helsinki.org.ua)

Размер помощи смогут "урезать", если в составе малообеспеченной семьи есть трудоспособные, но безработные лица.

Органы местного самоуправления смогут привлекать трудоспособных неработающих (которые получают соцпомощь в составе малообеспеченной семьи) к безоплатным временным работам. Эксперты отмечают, что в законопроекте не предусмотрено получение письменного соглашения на привлечение к таким работам, а это создает элемент принуждения, что фактически противоречит законодательству.

Социальная помощь в 2020 году будет выдаваться по новым правилам (Фото: скрин w1.c1.rada.gov.ua)

Контролировать выплаты будет специальный новосозданный орган - Государственная социальная служба. Она же будет "отсеивать" недобросовестных получателей денежной помощи.