Скорочення виплат: українським пенсіонерам готують неприємний сюрприз

Пенсії в Україні відв'яжуть від прожиткового мінімуму (Фото: колаж РБК-Україна)

В Україні пенсії відв'яжуть від прожиткового мінімуму. Експерти назвали ризики

Пенсії в Україні уряд має намір "відв'язати" від прожиткового мінімуму, який з грудня 2019 року складе 1638 гривень - на 74 гривні більше. Цей перерахунок здійснюється в автоматичному режимі. Про це повідомили на сайті ПФУ.

Втім, Мінсоцполітики підготувало проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України", згідно з яким розмір виплат літнім громадянам не буде орієнтуватися на "мінімалку". Кабмін вже дав "добро" на цю ініціативу, і тепер документ проходить стадію громадського обговорення та вивчення у Верховній Раді.

Замість прожиткового мінімуму буде застосовуватися "базова величина" або "базовий показник". Його розмір щорічно встановлюватиме уряд, а не парламент (як у випадку з прожитковим мінімумом). За якими критеріями будуть формувати суму - неясно.

Пенсії в Україні відв'яжуть від прожиткового мінімуму (Фото: скріншот msp.gov.ua)

Виплати в даний час "прив'язані" до прожиткового мінімуму, та їх розміри збільшуються двічі на рік (у липні і грудні).

Після запровадження нововведення "базовий показник" з 1 січня 2020-го повинен буде дорівнювати 2027 гривень, з 1 липня - 2118 гривень і з 1 грудня - 2189 гривень (цифри збігаються з існуючим нині "прожитковим мінімумом", закладеним у держбюджеті-2020).

Замість прожиткового мінімуму буде базова величина (Фото: скріншот msp.gov.ua)

На думку експертів, нововведення, яке на думку чиновників направлено "на боротьбу з бідністю", де-факто може скоротити надбавки до виплат та урізати пенсії. Справа в тому, що збільшення раз на рік Кабміном базової величини може "з'їсти" інфляція, а сам розмір суми просто стане "заручником" наявності грошей в бюджеті.

Пенсії в Україні відв'яжуть від прожиткового мінімуму (Фото: скріншот msp.gov.ua)

Додамо, що у проекті закону йдеться про обов'язкове врахування матеріального становища громадян пенсійного віку та їх сімей.