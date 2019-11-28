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Стала відома сума виплат на дітей у 2020 році: чи будуть платити 400 тисяч

STYLERЖиття    28.11.2019 - 07:35
Стала відома сума виплат на дітей у 2020 році: чи будуть платити 400 тисяч
Виплати на дитину в Україні 2020 (колаж: РБК-Україна)

Виплати при народженні дітей в Україні пропонувала змінити Верховна Рада

Державна допомога при народженні дитини у 2020 році залишиться незмінною, незважаючи на пропозицію Верховної Ради України істотно збільшити розмір виплат. Про це стало відомо з повідомлення прес-служби Міністерства соцполітики.

У 2019 році ця сума дорівнювала 41 280 гривень, незалежно, якою по рахунку дитина народилася в сім'ї. Така сума залишається незмінною з 1 липня 2014 року. Тоді в Україні провели реформу, збільшивши розмір виплат з 30 960 гривень, а також зробили суму допомоги незалежною від того, яка по рахунку дитина.

Стала відома сума виплат на дітей у 2020 році: чи будуть платити 400 тисяч

Виплати на дитину в Україні 2020 (фото: smartvideonanny)

Нещодавно нове скликання Парламенту запропонувало збільшити виплати за першу дитину до 100 тисяч, за другу – до 200, а за третю і кожну наступну – до 400 тисяч.

Крім того, пропонувалося виплачувати адресну допомогу лише тим сім'ям, середньомісячний розмір доходу яких не перевищує 15% від розміру виплат.

Тим не менш, в Кабміні прийняли рішення, що розмір допомоги у наступному році залишиться без змін.

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