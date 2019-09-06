У Запоріжжі горе-батьки 3 місяці тримали маленького сина в руїнах гуртожитку (відео)

У Запоріжжі батьки-наркомани тримали сина в руїнах гуртожитку (Фото: колаж РБК-Україна)

Хлопчика забрали в лікарню, а потім помістили в дитячий будинок

Запоріжжя горе-родители тримали свого чотирирічного сина в напівзруйнованій будівлі покинутого гуртожитку на вулиці Миколи Корищенка, куди вся сім'я "переселилася" три місяці тому. Працівники ювенальної превенції забрали дитину до лікарні, а до засідання суду з питання позбавлення батьківських прав хлопчик перебуватиме в дитячому будинку. Про це передає ТСН.

Зазначається, що батько і мати дитини наркозалежні, які не мають роботи та постійного місця проживання. Вони перебувають на обліку як сім'я неблагонадійна. Служба у справах дітей розшукувала дитину 3 місяці, але подружжя постійно змінювали місце проживання. У підсумку вони перебралися в руїни гуртожитку, і малюк практично жив серед сміття, шприців, пляшок, в оточенні безхатченків та алкоголіків.

Мешканці будинків неподалік помітили хлопчика в лахмітті, який бродив у нежитловому приміщенні, і викликали патрульних.

В Запоріжжі горе-батьки 3 місяці тримали свого сина в руїнах покинутого гуртожитку (Фото: facebook.com/zaporizhiapolice)

Інспектори прибули за адресою і побачили жахливу картину: всюди розкидано сміття і старі брудні речі, на стінах цвіль і жахливий запах, замість вікон - ганчір'я. Серед усього цього перебувалп дитина близько 4 років, а поряд були його п'яні батьки.

Як розповіла в.о. спікера патрульної поліції Запорізької області Катерина Шевченко, в тому будівлі взагалі ніяких умов: ані комунікаційних, ані води.

Хлопчик жив серед бруду, шприців і в оточенні безпритульних та наркоманів (Фото: скріншот)

За словами керівника служби у справах дітей в Запоріжжі Наталії Сиворакши, мати била хлопчика і залякувала, що за непослух віддасть його в дитячий будинок.

У дитини вірусна інфекція, вона кашляє, кажуть медики.

Не дивлячись ні на що, сам хлопчик дуже любить свою маму і чекає, що вона за ним прийде. Однак жінка за чотири дні, поки малюк перебував у дитячому будинку, жодного разу його не провідала.

В Запоріжжі горе-батьки 3 місяці тримали свою чотирирічну дитину в руїнах покинутого гуртожитку (Відео: YouTube / ТСН)

Нагадаємо,нещодавно у Запоріжжі горе-батьки покинули своїх дітей, і про них дбав безхатченко.

Як повідомлялося, днями у Львові стався кричущий випадок - на одній з дитячих майданчиків мати спробувала напоїти алкоголем свою шестирічну дочку.

Також ми писали про те, що у Дніпрі 8-річного хлопчика вдома тримали на ланцюгу з зав'язаними очима.