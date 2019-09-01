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Боїться людей і не розмовляє: на Прикарпатті знайшли хлопчика-мауглі (фото)

STYLERЖиття    01.09.2019 - 18:04
Боїться людей і не розмовляє: на Прикарпатті знайшли хлопчика-мауглі (фото)
Хлопчик-мауглі з Прикарпаття (ілюстративне фото: pixabay.com)

Волонтери знайшли дитину-мауглі на околиці села

В селі Голодівка Івано-Франківської області волонтери виявили хлопчика-мауглі. Він не розмовляє і уникає будь-яких контактів з людьми. Про це повідомляє місцеве видання "Вікна".

Дитина була виявлена на околиці села в старому сараї. Хлопчик виє, як вовк і не вилазить з свого притулку. Крім того, він дуже боїться людей. При зустрічі з людиною тікає, як перелякане звіря.

Боїться людей і не розмовляє: на Прикарпатті знайшли хлопчика-мауглі (фото)

Хлопчик-мауглі з Прикарпаття (фото: vikna.if.ua)

За словами волонтерів, дитині 5 років і його звуть Володимир. Його сім'я живе дуже бідно і мати ховає його, тому що боїться обговорень з боку сусідів. Місцеві жителі лають жінку за те, що вона народила.

Засновниця Центру доброти для мами і дитини Марія Левченко заявила, що дитині вони допоможуть і спробують надати допомогу в подоланні страху.

Боїться людей і не розмовляє: на Прикарпатті знайшли хлопчика-мауглі (фото)

Хлопчик-мауглі з Прикарпаття (фото: vikna.if.ua)

Нагадаємо, що У Москві жінка мала дітей в антисанітарних умовах. Діти жили в захаращеній квартирі і не знали, що таке вода. Діти розповіли, що не раз бачили, як на кухні мама з бабусею пили горілку і запивали лимонадом.

При цьому бабуся приносила їжу в будинок зі смітника. 32-річна мати дітей розповіла, що сама народжувала їх в квартирі і навіть не оформляла жодних документів на них. Вона боялася, що органи опіки заберуть малюків.

Раніше повідомлялося про те, що в Москві помер 7-річний хлопчик-мауглі. Він практично не залишав квартиру, яка була повністю завалена відходами. За словами сусідів, у квартирі були гори сміття і завелися таргани.

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