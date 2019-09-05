У Львові мати намагалася напоїти алкоголем шестирічну доньку

Горе-матір намагалася напоїти алкоголем дитину (Колаж РБК-Україна)

П'яна жінка намагалася вдарити поліцейського при затриманні

У Львові, на одному з дитячих майданчиків, мати спробувала напоїти алкоголем свою шестирічну дочку. Деталі інциденту розповіли в прес-службі Національної поліції у Львівській області на сторінці в Facebook.

Нетверезу жінку з пляшками алкоголю та шестирічною дівчинкою помітили мешканці Сихівського району, на проспекті Червоної Калини. Небайдужі очевидці сумної картини подзвонили в поліцію і повідомили, що нетвереза мама на дитячому майданчику протягом двох годин розпиває алкогольні напої і примушує до цього дитину.

У Львові жінка споювала маленьку доньку (Фото: Патрульна поліція Львівської області)

На місце події прибули патрульні поліцейські, які виявили 39-річну жінку з двома пляшками алкоголю і дівчинкою років 5-6. В присутності поліції жінка почала вести себе агресивно і навіть спробувала вдарити патрульного. Її затримали і відправили до поліцейського відділку.

На дитячому майданчику були виявлені дві пляшки з-під алкоголю. Одна була вже порожня, а друга надпита. Як розповіли очевидці, жінка на цьому майданчику з'являлася неодноразово і регулярно намагалася напоїти алкоголем свою дочку. Дитина підтвердила ці слова.

Горі-мати намагалася напоїти алкоголем дитину (Фото: Патрульна поліція Львівської області)

Дівчинку сусіди напоїли гарячим чаєм і переодягнули в сухий одяг, а патрульні зв'язалися з батьком дитини і подзвонили в центр безкоштовної правової допомоги. Також підключили працівників ювенальної превенції.

На горе-матір склали протокол затримання і винесли постанову по 1 ч. ст. 178 (Розпивання алкоголю у заборонених місцях).

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