В Запорожье горе-родители 3 месяца держали маленького сына в руинах общежития (видео)

В Запорожье родители-наркоманы держали сына в руинах общежития (Фото: коллаж РБК-Украина)

Мальчика забрали в больницу, а после поместили в детский дом

В Запорожье горе-родители держали своего четырехлетнего сына в полуразрушенном здании покинутого общежития на улице Николая Корищенко, куда вся семья "переселилась" три месяца назад. Сотрудники ювенальной превенции забрали ребенка в больницу, а до заседания суда по вопросу лишения родительских прав мальчик будет находиться в детском доме. Об этом передает ТСН.

Отмечается, что отец и мать ребенка наркозависимые, не имеют работы и постоянного места проживания. Они состоят на учете как неблагонадежная семья. Служба по делам детей разыскивала ребенка 3 месяца, но супруги постоянно меняли место жительства. В итоге они перебрались в руины общежития, и малыш практически жил среди мусора, шприцов, бутылок, в окружении бездомных и алкоголиков.

Жители домов неподалеку заметили мальчика в лохмотьях, который бродил в нежилом здании, и вызвали патрульных.

В Запорожье горе-родители 3 месяца держали своего сына в руинах заброшенного общежития (Фото: facebook.com/zaporizhiapolice)

Инспекторы прибыли по адресу и увидели ужасную картину: повсюду разбросан мусор и старые грязные вещи, на стенах плесень и ужасный запах, вместо окон - ветошь. Среди всего этого находился ребенок около 4 лет, а рядом были его пьяные родители.

Как рассказала и.о. спикера патрульной полиции Запорожской области Екатерина Шевченко, в том здании вообще никаких условий: ни коммуникационных, ни воды.

Мальчик жил среди грязи, шприцов и в окружении бездомных и наркоманов (Фото: скриншот)

По словам руководителя службы по делам детей в Запорожье Натальи Сиворакши, мать била мальчика и запугивала, что за непослушание отдаст его в детский дом.

У ребенка вирусная инфекция, он кашляет, говорят медики.

Не смотря ни на что, сам мальчик очень любит свою маму и ждет, что она за ним придет. Однако женщина за четыре дня, пока малыш находился в детском доме, ни разу его не навестила.

В Запорожье горе-родители 3 месяца держали своего четырехлетнего ребенка в руинах заброшенного общежития (Видео: YouTube / ТСН)

Напомним,недавно в Запорожье горе-родители бросили своих детей, и о них заботился бездомный.

Как сообщалось, на днях во Львове произошел вопиющий случай - на одной из детских площадок мать попыталась напоить алкоголем свою шестилетнюю дочь.

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