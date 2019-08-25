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У Запоріжжі горе-батьки кинули своїх дітей, і про них дбав безхатько (фото)

STYLERЖиття    25.08.2019 - 18:37
У Запоріжжі горе-батьки кинули своїх дітей, і про них дбав безхатько (фото)
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Безхатько влаштувався на пляжі та самостійно доглядав за малюками, як міг

У Запоріжжі стався кричущий випадок - горе-батьки віддали двох своїх маленьких дітей безхатьку і просто пішли. Чоловікові довелося самому доглядати за малюками і годувати. Про це розповіли в патрульній поліції області на сторінці в Facebook.

Як розповіли правоохоронці, 24 серпня близько п'ятої дня їм надійшов дзвінок від жінки про те, що на пляжі були помічені двоє дітей під наглядом безхатченка.

Прибувши на місце, інспектори виявили двох хлопчиків на вид 2-х і 3-х років без одягу. Навкруги було сміття і повний безлад.

Поряд з малюками перебував безхатько.

Чоловік розповів патрульним, що кілька днів тому незнайомі йому чоловік і жінка, які ймовірно були батьками дітей, залишили своїх синів і пішли в невідомому напрямку.

У Запоріжжі горе-батьки кинули своїх дітей, і про них дбав безхатько (фото)

В Запоріжжі горе-батьки кинули дітей на пляжі, і за ними доглядав безхатько (Фото: facebook.com/zaporizhiapolice)

Безхатько почав самостійно за ними доглядати і годувати, чим міг.

Правоохоронці викликали "швидку", після чого хлопчиків госпіталізували в дитячу лікарню.

"А ми вкотре закликаємо, якщо ви виявили дитину, котра перебуває без нагляду дорослих, одразу телефонуйте "102" та дочекайтеся прибуття поліції. Чужих дітей не буває! Діти - наше майбутнє!" - йдеться у публікації.

Користувачі мережі обурюються такою поведінкою горе-батьків, які кинули власних маленьких дітей напризволяще. Більше того, дорослі могли хоча б віддати малюків у притулок, якщо вже вирішили позбутися рідних синів.

  • Молодець безхатченко, не кинув дітей. Є серед них люди. Повага. А батьків до стінки!
  • Бракує слів...
  • Тепер треба знайти батьків.

У Запоріжжі горе-батьки кинули своїх дітей, і про них дбав безхатько (фото)

Скрін коментарів

Як повідомлялося раніше, 11 серпня в Одесі на кладовищі була знайдена дворічна дитина, яка бігала між могил без нагляду дорослих. Як з'ясувалося, бабуся хлопчика напилася на кладовищі до безпам'ятства та відключилася.

Нагадаємо, нещодавно у Бердичеві під Житомиром патрульні виявили дворічного хлопчика, який спав у колясці просто на вулиці. При попередньому огляді дитини поліцейські виявили численні синці та гематоми.

Також ми писали про те, що під Львовом дівчинка впала в багаття на сімейному пікніку. При цьому батьки лікували опіки на тілі дочки шкірою коні. Дитина потрапила в реанімацію.

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