Заплаканная жена Павлика поделилась новостями о подготовке ко второй беременности

Так, Екатерина призналась, что получила важный результат генетического анализа.

Она не вдается в детали, однако дает понять: впереди - новый жизненный этап, который Катя проходит с волнением и надеждой.

"Когда-нибудь возможно расскажу все, что я прохожу. Это слезы счастья после получения генетического анализа. Планирование второй беременности выглядит уже совсем иначе...", - поделилась инфлюенсерка. Екатерина Репяхова рассказала о планировании беременности (скриншот)

Отметим, что после того, как у трехлетнего сына Екатерины Михаила обнаружили задержку речевого развития, блогерша стала внимательнее относиться к вопросам здоровья - как собственного, так и ребенка.

Планируя вторую беременность, возлюбленная Виктора Павлика решила ответственно подойти к этому этапу и пройти комплексное медицинское обследование.

Екатерина уже побывала у репродуктолога и генетика, а также серьезно размышляет над возможностью криоконсервации яйцеклеток - инновационной процедуры, которая позволяет сохранить репродуктивный материал и дать шанс на материнство даже в зрелом возрасте.

"Ко второй беременности я подхожу теперь, конечно, совсем иначе. К репродуктологу я пришла на плановое обследование, а также меня интересовал вопрос криоконсервации яйцеклетки. Я мечтаю минимум о трех детишках", - делилась ранее Репяхова в своих соцсетях. Екатерина Репяхова с Виктором Павликом и сыном (фото: instagram.com/repyahovakate)

Что известно о задержке речи у сына Павлика

О своем опыте и пути к улучшению состояния мальчика блогер регулярно рассказывает в своих соцсетях.

Она искренне делится переживаниями, а также рассказывает об этапах коррекционной работы, которую проходит ребенок.

Малыш посещает детский сад, регулярно занимается с педагогом-дефектологом, проходит нейрокоррекцию с элементами сенсорной интеграции, а также занимается плаванием еще с пятимесячного возраста. Как отмечает Екатерина, усилия приносят результат - у сына уже заметен прогресс. Екатерина Репяхова с Виктором Павликом и сыном (фото: instagram.com/repyahovakate)

В течение последнего года блогерша консультировалась с многочисленными специалистами как в Украине, так и за рубежом, чтобы выяснить, что могло повлиять на развитие речи у ребенка. По словам Екатерины, МРТ головного мозга сына даже приходилось интерпретировать шесть раз.

Одна из вероятных причин - инфекционное заболевание, которое Репяхова могла перенести во время беременности без симптомов. Она предполагает, что это мог быть COVID-19 или другая вирусная инфекция.