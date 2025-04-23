Виктор Павлик впервые за долгое время показал старшего сына, который во время войны живет в США

Украинский певец Виктор Павлик впервые за долгое время показал в сети фото со старшим сыном Александром.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram артиста.

В блоге Павлика часто можно увидеть снимки с четвертой женой Екатериной Репяховой и младшим сыном Михаилом. А вчера Павлик поделился снимком с 41-летним Александром - первенцем артиста.

"Сынок, с днем рождения!" - написал он.

Судя по всему, певец поделился архивным фото, так как сейчас Александр живет не в Украине.



Виктор Павлик показал старшего сына Александра (скриншот)

Что известно про Александра Павлика

Александр - сын Виктора Павлика от первого брака с женщиной по имени Лидия. Он родился в 1984 году, когда певцу было 19 лет.

Старший сын Павлика пошел по его стопам и стал певцом, а также увлекался мотокроссом.

Учился в музыкальной школе по классу саксофона, ударные, гитара. Получил высшее образование в Киевском национальном университете культуры и искусств на факультете музыкального искусства по специальности эстрадный вокал.

Участвовал в шоу "Х-Фактор".

Где сейчас живет старший сын Павлика

В интервью YouTube-каналу Rostyslove Production в 2024 году Виктор Павлик рассказал, что Александр выехал из Украины после начала полномасштабного вторжения. Вместе с женой и сыном Давидом он живет в США. Как именно ему удалось выехать за границу, певец не уточнил.

"Александр выехал в США, уже два года он там живет. С семьей вместе. Они получили то ли "Зеленая карточка" или как там оно называется, я не знаю. Или приглашение было со стороны верующих людей, по христианской линии, что-то такое. Я так толком не знаю, каким образом он туда поехал, потому что он взрослый. Александру на сегодняшний день 40 лет", - рассказал Виктор Павлик.

По словам певца, в США у Александра есть своя музыкальная школа Rock Garage, где он учит детей играть на музыкальных инструментах и петь украинские песни.



Александр Павлик (фото: instagram.com/alex_pavlik15)