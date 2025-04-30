Заплакана дружина Павліка поділилася новинами про підготовку до другої вагітності

Так, Катерина зізналася, що отримала важливий результат генетичного аналізу.

Вона не вдається в деталі, однак дає зрозуміти: попереду - новий життєвий етап, який Катя проходить із хвилюванням і надією.

“Колись можливо розповім все, що я проходжу. Це сльози щастя після отримання генетичного аналізу. Планування другої вагітності виглядає вже зовсім інакше…”, - поділилася інфлюенсерка. Катерина Репяхова розповіла про планування вагітності (скріншот)

Зазначимо, що після того, як у трирічного сина Катерини Михайла виявили затримку мовленнєвого розвитку, блогерка стала уважніше ставитися до питань здоров’я - як власного, так і дитини.

Плануючи другу вагітність, кохана Віктора Павліка вирішила відповідально підійти до цього етапу та пройти комплексне медичне обстеження.

Катерина вже побувала в репродуктолога та генетика, а також серйозно розмірковує над можливістю кріоконсервації яйцеклітин - інноваційної процедури, яка дозволяє зберегти репродуктивний матеріал і дати шанс на материнство навіть у зрілому віці.

"До другої вагітності я підходжу тепер, звичайно, зовсім інакше. До репродуктолога я прийшла на планове обстеження, а також мене цікавило питання кріоконсервації яйцеклітини. Я мрію мінімум про трьох діточок", - ділилася раніше Репяхова у своїх соцмережах. Катерина Репяхова з Віктором Павліком та сином (фото: instagram.com/repyahovakate)

Що відомо про затримку мовлення у сина Павліка

Про свій досвід і шлях до покращення стану хлопчика блогерка регулярно розповідає у своїх соцмережах.

Вона щиро ділиться переживаннями, а також розповідає про етапи корекційної роботи, яку проходить дитина.

Малюк відвідує дитячий садок, регулярно займається з педагогом-дефектологом, проходить нейрокорекцію з елементами сенсорної інтеграції, а також займається плаванням ще з п’ятимісячного віку. Як зазначає Катерина, зусилля приносять результат - у сина вже помітний прогрес. Катерина Репяхова з Віктором Павліком та сином (фото: instagram.com/repyahovakate)

Протягом останнього року блогерка консультувалася з численними спеціалістами як в Україні, так і за кордоном, аби з’ясувати, що могло вплинути на розвиток мовлення у дитини. За словами Катерини, МРТ головного мозку сина навіть доводилося інтерпретувати шість разів.

Одна з ймовірних причин - інфекційне захворювання, яке Репяхова могла перенести під час вагітності без симптомів. Вона припускає, що це міг бути COVID-19 або інша вірусна інфекція.