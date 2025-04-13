"Такая у нее натура". Виктор Павлик сказал, что думает о "пластике" 30-летней жены

Украинский певец Виктор Павлик поделился своим отношением к пластическим операциям, которые сделала его младшая на 29 лет жена, блогерша Екатерина Репяхова.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на комментарий исполнителя для программы "Ближче до зірок".

Любимая Виктора Павлика уже трижды обращалась к пластическим хирургам. В 2023 году Екатерина Репяхова сделала ринопластику и липофилинг подбородка. А недавно решилась на ментопластику - операцию на подбородке.

По словам певца, он не поддерживал идею хирургического вмешательства и просил жену отказаться от процедур. Екатерина Репяхова сделала ментопластику (скриншот)

Однако блогерша была настроена решительно и принимала решение самостоятельно, не обращая внимания на чужое мнение.

"Меня же никто не спрашивает. Мое мнение с самого начала, я говорю, что я не сторонник того, чтобы вмешиваться в тело вообще. Я знаю, что она все равно не послушается меня, моего мнения. Я говорил, что не надо, но она, конечно, это сделала. И мама ей не запретит, и я ей не могу запретить. Такова ее красота. Такая у нее натура: если она решила что-то делать, то она это делает", - сказал певец.

Отметим, Екатерина Репяхова не скрывает, что в будущем намерена сделать маммопластику. В то же время, по ее словам, спешить с операцией она не собирается.

Сначала блогерша мечтает родить дочь, а уже потом думать о новой "пластике".

Напомним, после последней операции на подбородке Екатерина столкнулась с волной хейта в сети. Часть негативных комментариев решил не оставлять без внимания Виктор Франкович.

Иногда артист реагировал с иронией или шутками, но когда грубости начали направлять и на него лично, не сдерживался и отвечал довольно резко.