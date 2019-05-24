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Заллє і засипле градом: які області найбільше постраждають від негоди

STYLERЖиття    24.05.2019 - 06:49
Заллє і засипле градом: які області найбільше постраждають від негоди
Погода в Україні 24 травня (фото: pixabay.com)

Погода в Україні в останній робочий день тижня буде негожою

Погода в Україні у п'ятницю, 24 травня, знову засмутить жителів країни грозами, сильним вітром, місцями буде сипати град. Причому негода охопить всю територію країни, повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко раніше також розповіла про те, що по всій Україні гримітимуть грози, які місцями будуть супроводжуватися градом і шквальним вітром.

Єдиним плюсом примхливої весняної погоди в останній день робочого тижня буде те, що температура повітря на значній частині країни буде досить комфортною.

Проте на Заході сьогодні вдень буде не особливо тепло. Найпрохолодніше на Закарпатті - від +17 до +19 градусів, в інших західних областях +18... +21 тепла.

На решті частини країни буде тепло і волого. Стовпчики термометрів покажуть від +22 до +26 градусів.

Сильний вітер на сьогодні Гідрометцентр обіцяє Заходу - там встановлений "жовтий" рівень небезпеки з грозами, градом і шквалами. На решті території подібна стихія не очікується.

Заллє і засипле градом: які області найбільше постраждають від негоди

Погода в Україні 24 травня (метеорологічні попередження, фото: meteo.gov.ua)

У столиці України у п'ятницю, 24 травня також очікується дощ з грозою, температура повітря складе +24... +26 градусів. Вітер помірний - від 5 до 10 метрів в секунду.

Заллє і засипле градом: які області найбільше постраждають від негоди

Погода в Україні 24 травня (фото: meteo.gov.ua)

До речі, ураган зі смерчем, який пронісся країною, вдалося зафіксувати на відео жителям України з різних областей.

Раніше повідомлялося, що по селу у Чернівецькій області пронісся потужний смерч, який виривав дерева з корінням. Очевидці зняли на відео унікальне природне явище.

Нагадаємо, ми писали, що Кам'янське Дніпропетровської області сильно постраждало від зливи. Вулиці міста перетворилися на річки - автомобілі по фари були занурені у воду.

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