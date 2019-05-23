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Ураган зі смерчем пронісся по Україні: в мережі показали вражаючі відео

STYLERЖиття    23.05.2019 - 16:31
Ураган зі смерчем пронісся по Україні: в мережі показали вражаючі відео
Ураган і смерч в Україні (колаж: РБК-Україна)

Ураган зі смерчем вдалося зафіксувати українцям з різних куточків України

Буревій, який пронісся по більшій частині України у середу, 22 травня, викликав утворення такого унікального і рідкісного для нашої країни природного явища, як смерч. А в деяких областях вчора бушували урагани. Українці з різних областей публікують в мережі приголомшливі відео зі смерчами й ураганами.

Так, відео з природним явищем, викликаного циклоном, вдалося зняти в Одеському аеропорту. Висота атмосферного вихору, за словами очевидців, становила близько 100 метрів.

Ураган і смерч в Україні (Одеса, відео: YouTube/Сайт Одеси)

Подібне явище 22 травня зафіксували і в Житомирській області, якою також пронісся ураган. Правда, тут погода полютувала набагато сильніше. У селищі Новогуйвинське вітер ламав дерева та зривав дахи з будинків.

Ураган і смерч в Україні (Житомирська область, відео: YouTube/Ярослав Хмельницький)

Мешканці Запорізької області також зафіксували воронку, яка утворилася високо в небі.

Ураган і смерч в Україні (Запорізька область, відео: YouTube/What's New Planet TV)

Раніше повідомлялося, що по селу у Чернівецькій області пронісся потужний смерч, який виривав дерева з корінням. Очевидці зняли на відео унікальне природне явище.

Нагадаємо, ми писали, що Кам'янське Дніпропетровської області сильно постраждало від учорашньої зливи. Вулиці міста перетворилися на річки - автомобілі по фари були занурені у воду.

Також ми повідомляли, що дощі побили історичний максимум на Західній Україні. Закарпаття все сильніше йде під воду.

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