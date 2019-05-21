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Виривав дерева з корінням: під Чернівцями пронісся потужний смерч (відео)

STYLERПодії    21.05.2019 - 08:42
Виривав дерева з корінням: під Чернівцями пронісся потужний смерч (відео)
Під Чернівцями пронісся потужний смерч (ілюстративне фото: pixabay.com)

Смерч за лічені хвилини завдав значної шкоди природі

Потужний смерч пронісся по одному із сіл у Чернівецькій області. Відео рідкісного для України руйнівного явища очевидці зняли і виклали на YouTube-каналі ресурсу "Молодий буковинець".

Природне явище зафіксували у понеділок, 20 травня, близько 20:00 в селі Сучевени Глибоцького району.

Очевидці розповіли, що смерчь виривав дерева прямо з корінням. На щастя, про постраждалих жителів села не повідомляється.

Під Чернівцями пронісся потужний смерч (відео: YouTube/Молодий буковинець)

Буревій завдав значної шкоди природі.

Під Чернівцями пронісся потужний смерч (відео: YouTube/Молодий буковинець)

Раніше повідомлялося, що в Житомирській області місцеві жителі зафіксували на фото і відео крупний град, що випав у Новоград-Волинському і торнадо, який пройшовся відразу по декількох селах і завдав шкоди багатьом домогосподарствам.

До речі, нещодавно ураган зніс 100 гектарів дерев під Житомиром. Смерч, який пронісся через Новоград-Волинський, Ємільчине і Городницю, нещадно понівечив ліс.

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