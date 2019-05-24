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Зальет и засыплет градом: какие области более всего пострадают от непогоды

STYLERЖизнь    24.05.2019 - 06:49
Зальет и засыплет градом: какие области более всего пострадают от непогоды
Погода в Украине 24 мая (фото: pixabay.com)

Погода в Украине в последний рабочий день недели будет ненастной

Погода в Украине в пятницу, 24 мая, вновь огорчит жителей страны грозами, сильным ветром, местами будет сыпать град. Причем непогода охватит всю территорию страны, сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталка Диденко ранее также рассказала о том, что по всей Украине будут греметь грозы, которые местами будут сопровождаться градом и шквальным ветром.

Единственным плюсом капризной весенней погоды в последний день рабочей недели будет то, что температура воздуха на значительной части страны будет довольно комфортной.

Тем не менее на Западе сегодня днем будет не особо тепло. Прохладнее всего на Закарпатье - от +17 до +19 градусов, в остальных западных областях +18... +21 тепла.

На остальной части страны будет тепло и влажно. Столбики термометров покажут от +22 до +26 градусов.

Сильный ветер на сегодня Гидрометцентр обещает Западу - там установлен "желтый" уровень опасности с грозами, градом и шквалами. На остальной территории подобная стихия не ожидается.

Зальет и засыплет градом: какие области более всего пострадают от непогоды

Погода в Украине 24 мая (метеорологические предупреждения, фото: meteo.gov.ua)

В столице Украины в пятницу, 24 мая также ожидается дождь с грозой, температура воздуха составит +24... +26 градусов. Ветер умеренный - от 5 до 10 метров в секунду.

Зальет и засыплет градом: какие области более всего пострадают от непогоды

Погода в Украине 24 мая (фото: meteo.gov.ua)

К слову, ураган со смерчем, который пронесся страной, удалось зафиксировать на видео жителям Украины из разных областей.

Ранее сообщалось, что по селу в Черновицкой обасти пронесся мощный смерч, который вырывал деревья с корнями. Очевидцы сняли на видео уникальное природное явление.

Напомним, мы писали, что Каменское Днепропетровской области сильно пострадало от ливня. Улицы города превратились в реки - автомобили были по фары погружены в воду.

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