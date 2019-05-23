Перечекайте в безпечному місці: синоптик зробила попередження про погоду

Погода в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні у п'ятницю буде дощова, але тепла

Погода в Україні у п'ятницю, 25 травня, очікується тепла, але майже у всіх областях країни пройдуть дощі. Місцями можливі зливи, грози і навіть град. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Погода в п'ятницю буде тепла, місцями навіть спекотна, але практично всю країну накриють грози. Синоптик зазначила, що очікуються прояснення.

"24 травня в Україні буде тепло і навіть дуже тепло, але з дощами. Волога погода з грозами, місцями з шквалами і градом охопить більшість областей. Це не означає, що буде лити, як у тропіках, день і ніч. Сонцем теж порадує, однак парасольки візьміть і перечекайте в безпечному місці", - написала Діденко і додала, що місцями температура повітря підніметься до +27 градусів.

"Температура повітря вдень сягне +21 +27 градусів, на заході буде нижче, +17 +23 градуси", - повідомила синоптик.

Карта погоди

У Києві в п'ятницю, 24 травня, очікується дощ з грозою, однак температура повітря буде високою, до +25 +27 градусів.

А ось в Українському гідрометцентрі уточнили, що град можливий в західних областях, а також у Житомирській і Вінницькій областях. Під час грози можливі пориви вітру до 15-20м/с.

Нічна температура повітря буде коливатися в межах +11 +16 градусів, на заході вночі +7 +12 градусів.

Погода в Україні 24 травня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптик дала сприятливий прогноз погоди на вихідні і попередила про істотне похолодання після 28 травня.

А також ми розповідали про те, що Закарпаття починає готуватися до повені, висота води у великих річках побила двадцятирічні рекорди.