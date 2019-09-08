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Заллє дощами: де в Україні розгуляється потужний циклон

STYLERЖиття    08.09.2019 - 20:39
Заллє дощами: де в Україні розгуляється потужний циклон
Погода в Україні (фото: РБК-Україна)

Погода в Україні в перший робочий день буде переважно комфортною, але не всюди

Погода в Україні у понеділок, 9 вересня, принесе тепло і легку хмарність на більшість територій. Але подекуди очікується справжня злива. Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

За прогнозом синоптиків, завтра у Закарпатській області можливі сильні дощі. При цьому температура повітря знижуватися не буде - очікується від +26 до +28 градусів (вночі +13... +15).

На решті території країни завтра опади не передбачаються - буде мінлива хмарність.

Заллє дощами: де в Україні розгуляється потужний циклон

Погода в Україні (фото: РБК-Україна)

Найнижча температура завтра на Заході і Сході країни - від +23 до +27 за Цельсієм. Вночі +11... +15 градусів.

Холодна ніч, що нагадує про близькість осінніх погодних змін, очікується у Харківській (+10... +12), Донецькій і Луганській областях - від +8 до +10 градусів.

На решті території температура повітря по країні буде коливатися в межах +25... +29 градусів. Вночі від +11 до +16.

У Києві в понеділок від +26 до +28 градусів, найближчої ночі +13... +15 тепла. Опади не передбачаються.

Заллє дощами: де в Україні розгуляється потужний циклон

Погода в Україні (фото: meteo.gov.ua)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що синоптики розповіли українцям, яка осінь очікується в 2019 році.

Також ми писали, що відомий український астролог пророкує ранню зиму і холодну сніжну осінь в Україні.

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