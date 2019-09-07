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Потужний циклон повертається: синоптики різко змінили прогноз

STYLERЖиття    07.09.2019 - 20:31
Потужний циклон повертається: синоптики різко змінили прогноз
Погода в Україні 8 вересня - синоптики попередили про наближення циклону (колаж РБК-Україна)

Західний циклон торкнеться деяких регіонів України

Погода в Україні 8 вересня буде сонячною і теплою. У деяких областях Західної України очікуються зливові дощі з грозами, так як ці регіони торкнеться циклон, що прийшов з Європи. Рівень тепла протягом всього дня буде досягати +23... +27 градусів. Про це повідомляється в оновленому прогнозі Укргідрометцентру.

Як повідомляють синоптики, погода в неділю буде досить теплою у всіх областях нашої країни. Середня температура триматиметься на рівні +23... +27 градусів. При цьому традиційно в приморських і південних регіонах буде тепліше - +27... +29 градусів. По-справжньому вереснева погода буде розкриватися в нічний час - +11... +16 градусів. У Луганській області вночі – до +9 градусів. Найтепліше вночі в південних областях – до +17 градусів.

Потужний циклон повертається: синоптики різко змінили прогноз

Погода в Україні 8 вересня – синоптики попередили про наближення циклону (скріншот: meteo.gov.ua)

Протягом усього дня небо буде ясним з мінливою хмарністю. Очікується східний вітер зі швидкістю 7-12 м/с.

"7-10 вересня в Україні, крім більшості районів Закарпатської, Львівської, Рівненської та Херсонської областей утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - написали синоптики метеорологічне попередження.Потужний циклон повертається: синоптики різко змінили прогноз

Погода в Україні 8 вересня – синоптики попередили про наближення циклону (ілюстративне фото: pixabay.com)

Народний прогноз: наші пращури помітили, якщо у цей день холодний ранок, то буде рання і холодна зима. У минулі часи цей день був присвячений горобині, вона вважалась іменинницею. Збирали горобину і калину, і примічали: "Великий врожай горобини - до морозу".

Нагадаємо, що раніше літо повертається: синоптики розповіли, де очікується сонячна погода.

До цього синоптики дали прогноз погоди на вихідні в Україні.

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