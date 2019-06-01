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Знову заллє дощами: синоптики налякали прогнозом погоди (фото)

STYLERЖиття    01.06.2019 - 07:15
Знову заллє дощами: синоптики налякали прогнозом погоди (фото)
Погода в Україні 1 червня (фото: РБК-Україна)

Погода в Україні у перший день літа буде негожою

Погода в Україні в суботу, 1 червня, засмутить жителів країни проливними дощами, які накриють більшу частину країни. Про це попереджають синоптики Українського гідрометцентру.

До речі, Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила про грози і шквали в суботу, 1 червня.

За словами синоптиків, 1 червня, досить сильні дощі очікуються в більшості областей України, крім південного сходу, а також Львівської, Волинської, Рівненської та Житомирської області.

Знову заллє дощами: синоптики налякали прогнозом погоди (фото)

Погода в Україні 1 червня (фото: РБК-Україна)

У західних областях денна температура повітря складе від +22 до +25 тепла.

На Півночі і в Центрі вдень +24... +27 градусів тепла.

На Півдні і Сході завтра буде спекотно навіть в областях з дощами. Повітря тут прогріється від +29 до +32 градусів.

Також в деяких областях дощі супроводжуватимуться шквальним вітром, грозами, місцями з градом. Таке попередження синоптики дали жителям Полтавської, Кіровоградської, Одеської, Черкаської та Харківської областей.

У Києві 1 червня досить сильний дощ, повітря вдень прогріється до +25... +27 градусів.

Знову заллє дощами: синоптики налякали прогнозом погоди (фото)

Погода в Україні 1 червня (фото: meteo.gov.ua)

Раніше повідомлялося, що від зливи постраждало місто Збараж, районний центр в Тернопільській області. Автомобілі їхали по потокам води з крижаною кіркою з граду.

Нагадаємо, через сильні проливні дощі постраждав Львів. Деякі вулиці міста перетворилися на вируючі потоки.

До речі, нещодавно Одесса "потонула" після сильної зливи. Автомобілі пробиралися по місту практично "вплав".

Зливи, грози та шквали: яким областям не пощастить з погодою на вихідних (фото) Завтра в Україні очікуються дощі
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