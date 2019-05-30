ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ще одне місто пішло під воду: фото і відео наслідків потопу у Львові

STYLERЖиття    30.05.2019 - 17:19
Ще одне місто пішло під воду: фото і відео наслідків потопу у Львові
Зливою затопило Львів (колаж: РБК-Україна)

Львів сильно постраждав через негоду

Від сильної зливи, яка накрила Західну Україну 29 травня, постраждав Львів. Жителі міста викладають у Facebook фото і відео наслідків негоди.

У Львові дрібний дощ почав кропити в полудень, а пізніше змінився зливою з крупним градом.

Користувач мережі Ірина Кшищак опублікувала фото наслідків негоди, на яких видно, що вулиця Торф'яна перетворилася на суцільне озеро.

Всі шість дощоприймачів (і це тільки на початку вулиці) потребують очищення, дощовій воді нікуди зійти", - пише Ірина.

Зливою затопило Львів (фото: facebook.com)

Олександр Стефанищів виклав у мережу відео, зняте на вулиці Медова Печера. На запису видно, що автомобілям складно проїхати по вулиці.

Зливою затопило Львів (відео: facebook.com)

А на проспекті Чорновола з берегів вийшла річка Полтва. На опублікованому в пабліку "Зручне місто" відео можна побачити, як бурхливі потоки води заливають припарковані автомобілі.

Зливою затопило Львів (відео: facebook.com/comfycity.lviv)

Також у справжню річку перетворилася вулиця Зелена.

Зливою затопило Львів (відео: YouTube/Твоє місто)

Зливою затопило Львів (відео: YouTube/Твоє місто)

Нагадаємо, нещодавно Одесса постраждала від сильної зливи. Автомобілі пробиралися по місту практично "вплав".

Раніше повідомлялося, що від зливи постраждало місто Збараж, районний центр в Тернопільській області. Авто пробиралися по потокам води з крижаною кіркою з граду.

Також ми писали про те, що міста на Прикарпаття через сильні дощі перетворилися на річки.

Потоки води з льдовою коркою: ще одне місто пішло під воду. Відео Люди ходили по коліно у воді: Харків затопило і засипало градом. Відео
Новини України ураган
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся