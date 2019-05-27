ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Автомобілі добиралися "вплав": Одесу затопило зливою. Відео

STYLERЖиття    27.05.2019 - 07:45
Автомобілі добиралися "вплав": Одесу затопило зливою. Відео
Злива затопила Одесу (ілюстративне фото: РБК-Україна)

Проливний дощ завдав багато неприємностей жителям Одеси

Від негоди в Україні постраждало ще одне великий місто - цього разу дісталося Одесі. У мережу викладають фото та відео наслідків сильної зливи, на яких видно, що автомобілі пробираються по місту практично "вплав".

До речі, жертвами негоди вже стали два жителя Західної України.

Таку картину можна було спостерігати на околиці міста, в районі Селекційного інституту, в неділю, 26 травня.

Злива затопила Одесу (фото: facebook.com/odessa048)

Як зазначають місцеві жителі, в результаті великого скупчення води спостерігалися підтоплення на Балківській, Вільямса, Семена Палія та інших вулицях Одеси.

Автомобілі добиралися &quot;вплав&quot;: Одесу затопило зливою. Відео

Злива затопила Одесу (фото: od-news.com)

 

Злива затопила Одесу (фото: od-news.com)

Раніше повідомлялося, що від зливи постраждало місто Збараж, районний центр Тернопільської області. Авто пробиралися по потокам води з крижаною кіркою з граду.

До речі, небувалу повінь у Західній Україні показали з висоти пташиного польоту - річки вийшли з берегів і продовжують затоплювати околиці.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що міста на Прикарпатті через сильні дощі перетворилися на річки.

Люди ходили по коліно у воді: Харків затопило і засипало градом. Відео Під Житомиром потужний смерч за кілька хвилин "зніс" 100 гектарів лісу (відео)
Новини України ураган
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся