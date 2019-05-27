Автомобілі добиралися "вплав": Одесу затопило зливою. Відео

Злива затопила Одесу (ілюстративне фото: РБК-Україна)

Проливний дощ завдав багато неприємностей жителям Одеси

Від негоди в Україні постраждало ще одне великий місто - цього разу дісталося Одесі. У мережу викладають фото та відео наслідків сильної зливи, на яких видно, що автомобілі пробираються по місту практично "вплав".

До речі, жертвами негоди вже стали два жителя Західної України.

Таку картину можна було спостерігати на околиці міста, в районі Селекційного інституту, в неділю, 26 травня.

Злива затопила Одесу (фото: facebook.com/odessa048)

Як зазначають місцеві жителі, в результаті великого скупчення води спостерігалися підтоплення на Балківській, Вільямса, Семена Палія та інших вулицях Одеси.

Злива затопила Одесу (фото: od-news.com)

Злива затопила Одесу (фото: od-news.com)

Раніше повідомлялося, що від зливи постраждало місто Збараж, районний центр Тернопільської області. Авто пробиралися по потокам води з крижаною кіркою з граду.

До речі, небувалу повінь у Західній Україні показали з висоти пташиного польоту - річки вийшли з берегів і продовжують затоплювати околиці.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що міста на Прикарпатті через сильні дощі перетворилися на річки.