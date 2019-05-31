В Україні очікуються грози і шквали

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1 червня місцями можливий град та шквали 15-20 м / с

Погода в Україні у суботу, 1 червня, очікуються грози і шквали. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.

За даними синоптиків, завтра у Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській та Одеській областях очікуються грози, місцями град і шквали 15-20 м / с (I рівень небезпеки жовтий).

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що сьогодні, 31 травня, у більшості західних, північних, центральних та Одеській областях очікуються грози. Вдень місцями град і шквали 15-20 м / с (I рівень небезпеки, жовтий).

Також 31 травня в найближчі години у Києві очікується гроза. У зв'язку з цим КМДА закликають жителів та гостей Києва дотримуватися правила поведінки під час грози.

Раніше синоптик Наталка Діденко повідомляла, що атмосферні фронти північного циклону обумовлять дощі з грозами вздовж Вінницької, Черкаської, Полтавської, Сумської та Харківської областей. Грози можуть супроводжуватися шквалом і градом. У західних областях на вихідних, 1 і 2 червня, опади будуть перериватися сонячними проясненнями.

У Києві на вихідних дощі можуть пройти, але без тривалих злив. Температура повітря складе +28 градусів.