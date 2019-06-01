Снова зальет дождями: синоптики напугали прогнозом погоды (фото)

Погода в Украине 1 июня (фото: РБК-Украина)

Погода в Украине в первый день лета будет ненастной

Погода в Украине в субботу, 1 июня, огорчит жителей страны проливными дождями, которые накроют большую часть страны. Об этом предупреждают синоптики Украинского гидрометцентра.

К слову, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила о грозах и шквалах в субботу, 1 июня.

По словам синоптиков, 1 июня, довольно сильные дожди ожидаются в большинстве областей Украины, кроме юго-востока, а также Львовской, Волынской, Ровенской и Житомирской области.

Погода в Украине 1 июня (фото: РБК-Украина)

В западных областях дневная температура воздуха составит от +22 до +25 тепла.

На Севере и в Центре днем +24... +27 градусов тепла.

На Юге и Востоке завтра будет жарко даже в областях с дождями. Воздух здесь прогреется от +29 до +32 градусов.

Также в некоторых областях дожди будут сопровождаться шквальным ветром, грозами, местами с градом. Такое предупреждение синоптики дали жителям Полтавской, Кировоградской, Одесской, Черкасской и Харьковской областей.

В Киеве 1 июня довольно сильный дождь, воздух днем прогреется до +25... +27 градусов.

Погода в Украине 1 июня (фото: meteo.gov.ua)

Ранее сообщалось, что от ливня пострадал город Збараж, районный центр в Тернопольской области. Авто ехали по потокам воды с ледяной коркой из града.

Напомним, из-за сильных проливных дождей пострадал Львов. Некоторые улицы города превратились в бурлящие потоки.

К слову, недавно Одесса "утонула" после сильного ливня. Автомобили пробирались по городу практически "вплавь".