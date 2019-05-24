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Потоки води з льдовою коркою: ще одне місто пішло під воду. Відео

STYLERЖиття    24.05.2019 - 22:53
Потоки води з льдовою коркою: ще одне місто пішло під воду. Відео
Злива з градом затопила Збараж під Тернополем (колаж: РБК-Україна)

Ураган пройшовся по багатьом українським областям

Від урагану постраждало місто Збараж, районний центр в Тернопільській області. Відео наслідків стихії, яка пронеслася по Україні у п'ятницю, 24 травня, опублікував депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич в Facebook.

До речі, від сильного проливного дощу з градом дісталося і жителям Харкова. Жителі міста публікують відео з людьми, які бродять по коліно у воді, і з "пливучими" автомобілями по вулицях міста.

"Місто Збараж (райцентр біля Тернополя) накрило проливними дощами, блискавками і засипало градом, автомобілі майже пливуть по центральних вулицях", - пише Зінкевич.

Злива з градом затопив Збараж під Тернополем (відео: facebook.com/igor.zinkevych)

Також в мережі публікують фото наслідків стихії у Тернопільській області.

 

Злива з градом затопила Збараж під Тернополем (фото: facebook.com/igor.zinkevych)

До речі, небувалу повінь у Західній Україні показали з висоти пташиного польоту - річки вийшли з берегів і продовжують затоплювати околиці.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що міста на Прикарпатті через сильні дощі перетворилися на річки.

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