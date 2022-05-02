Коли закінчиться мобілізація в Україні і перестануть вручати повістки

В Україні розпочалася загальна мобілізація з 24 лютого після повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Зараз вона й досі триває. Всього вона передбачає чотири хвилі, і наразі офіційно триває друга.

У матеріалі Styler читайте, коли мобілізація в Україні скінчиться та чоловікам перестануть вручати повістки в армію.

Скільки триватиме мобілізація в Україні

Згідно з указом № 69/202 президента України Володимира Зеленського від 24 лютого 2022 року, мобілізація здійснюється на території Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Луганської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей та міста Києва.

Призов військовослужбовців повинен проводитися протягом 90 діб з дня набрання чинності цим Указом на всій території держави.

Тобто, мобілізація в Україні 2022 року закінчиться 24 травня. Але ця дата може змінитися в залежності від ситуації на фронтах.

Скільки хвиль мобілізації в Україні

Закон Верховної Ради "Про мобілізацію" передбачає чотири хвилі мобілізації.

Перший етап - колишні військовослужбовці до 40 років, які мають бойовий досвід і відслужили за контрактом або в одній з хвиль мобілізації.

Другий етап - військовослужбовці, які проходили військову службу до 2014 року або служили за контрактом. Почалася ще 15 березня.

Третій етап - мобілізаційний резерв. Це військовозобов'язані громадяни, які закінчили військові кафедри вузів як офіцери запасу. В деяких регіонах вже почалася.

Четвертий етап - громадяни, у яких немає вікових і фізичних обмежень по призову на військову службу. Дату цього етапу визначатимуть у Генштабі ЗСУ, і вона розпочнеться за указом.

Кого призивати в армію не будуть

Відповідно до статті 23 Закону "Про мобілізацію", є категорії громадян, які не підлягають призову на військову службу.

ті, хто був заброньований на період мобілізації та воєнний час державними органами влади та іншими державними організаціями, органами місцевого самоврядування, за установами, підприємствами та організаціями

ті, хто був визнаний медкомісією тимчасово непридатним до військової служби за станом здоров'я (до шести місяців з необхідністю проходження повторної комісії) та особи з інвалідністю

чоловіки та жінки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей до 18 років (можуть бути призвані на військову службу тільки в разі їх згоди та тільки за місцем проживання)

чоловіки та жінки, які одні виховують дитину/дітей до 18 років (можуть бути призвані на військову службу тільки в разі їх згоди і тільки за місцем проживання)

чоловіки та жінки, які виховують дитину з інвалідністю підгрупи А або ту, яка хворіє на тяжку хворобу (з відповідною довідкою) віком до 18 років

чоловіки й жінки, на утриманні яких знаходиться дитина з інвалідністю (з видами порушень функцій організму III-IV ступеня їх вираження)

чоловіки та жінки, які виховують повнолітню (18 -23 років) дитину, яка є особою з інвалідністю I або II групи

чоловіки й жінки, які є опікунами, усиновителями, прийомними батьками, піклувальниками, батьками-вихователями та утримують дітей-сиріт і тих дітей, які були позбавлені батьківського піклування (віком до 18 років); особи, які займаються чоловіком або дружиною, або батьками (своїми або чоловіка / дружини)

які були визнані інвалідами I-II групи

особи, які постійно доглядають за особою з інвалідністю I-II групи або за особою, яка, за висновком лікаря, потребує такого догляду

ті, які займаються постійним доглядом за особами, які потребують турботи за законом (у разі, якщо немає інших громадян, які можуть взяти на себе цей догляд)

піклувальники особи з інвалідністю, визнаною судом обмежено дієздатним або недієздатним

народні депутати, депутати Верховної Ради Криму

а також працівники певних органів:

військового управління, військових частин, установ, підприємств та організацій;

ЗСУ

Міністерства оборони України

Служби безпеки України

Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

Національної гвардії України

Служби зовнішньої розвідки

Національної поліції України

Державної прикордонної служби України

Національної гвардії України

Національного антикорупційного бюро

податкової міліції

Управління державної охорони України

Державного бюро розслідувань

Державної виконавчої служби України

інші військовозобов'язані або окремі категорії громадян у передбачених законом випадках: