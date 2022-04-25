Примусова мобілізація на окупованих територіях: що робити чоловікам, щоб її уникнути
Фото: на окупованих територіях примусово мобілізують українців (Getty Images)
На окупованих росіянами територіях примусово мобілізують чоловіків призовного віку. Деяким погрожують розправою.
Дії окупантів - це міжнародний злочин і порушення Женевської конвенції.
У Мінреінтеграції дали поради, що робити, щоб не потрапити в окупаційний "призовний пункт".
Що робити чоловікам призовного віку на окупованих територіях
- уникайте особистого отримання повісток і дзвінків з окупаційних військкоматів;
- змініть номер телефону або тимчасово припиніть користуватися ним, якщо його знають окупаційна "влада";
- змініть місце проживання;
- якщо окупанти на вас вийшли, не відмовляйтеся прямо від "посади", а поясніть, чому ви не можете служити, і підтвердіть це відповідними документами: стан здоров'я, релігійні переконання і т. д.
Що робити, якщо вас незаконно призвали
- за першої можливості здатися в полон ЗСУ і повідомити, що ви громадянин України. Тоді ви - жертва військового злочину і скоро повернетеся додому;
- не виконувати злочинні накази, які можуть призвести до жертв мирних жителів і руйнування цивільної інфраструктури, інакше ваші дії кваліфікують як злочин без терміну давності;
- причетні до незаконної мобілізації до лав російських військ нестимуть кримінальну відповідальність за ст. 438 КК або в Міжнародному кримінальному суді за порушення ст. 8-2(b) xv Римського статуту.
У Мінреінтеграції зазначають, що за добровільне приєднання до російських окупаційних військ та участь у війні проти України загрожує позбавлення волі строком до 15 років.
Як ми раніше писали, окупанти вивозять чоловіків з Маріуполя для мобілізації в "армію ДНР".