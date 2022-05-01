Хто з чоловіків може виїхати з України під час війни: оновлені правила

Під час воєнного стану в Україні заборонено залишати країну всім чоловікам віком від 18 до 60 років. Однак є винятки й у Верховній Раді оновили список тих, кому дозволено залишати межі країни.

Хто з чоловіків має право виїхати з України під час воєнного стану – читайте нижче.

В Україні термін дії воєнного стану продовжили до 25 травня, а значить до кінця весни країна буде на особливому режимі в'їзду і виїзду з країни.

Згідно із Законом" Про правовий режим воєнного стану", виїзд з країни заборонений чоловікам у віці від 18 до 60 років. Але є категорії громадян, яких за наявності відповідних документів, випустять через кордон.

Заброньовані працівники

Це військовозобов'язані, які заброньовані органами державної влади, місцевого самоврядування, іншими державними органами, підприємствами, установами, організаціями на період мобілізації та на військовий період.

Бронювання проводиться в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів. Таким громадянам видається посвідчення відстрочки від призову.

Бронь ставлять на працівників критичної інфраструктури або тих, хто необхідний для функціонування економіки країни.

Непридатні до військової служби

У таких громадян має бути висновок військово-лікарської комісії про непридатність з обов'язковим виключенням з військового обліку.

Також до цієї категорії належать громадяни, яких військово-лікарська комісія визнала тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я - на строк до 6 місяців. Після закінчення цього терміну потрібно знову проходити комісію.

Особи з інвалідністю

Громадяни України з будь-якою групою інвалідності мають право покинути межі країни під час воєнного стану.

Батьки з дітьми до 18 років

У цю категорію входять не всі батьки, а тільки ті, хто:

Самостійно виховують дітей

Прийомні батьки, у яких на утриманні є діти-сироти або позбавлені батьківського піклування

У яких на утриманні перебуває троє і більше дітей

У яких на утриманні є дитина з інвалідністю будь-якої групи

Батьки, у яких є дитина із захворюванням, яке входить в особливий список

Доглядають за хворими

На утриманні є дитина з інвалідністю I або II групи.

Доглядають за хворою дружиною, дитиною, батьками (своїми або дружини)

Чоловіки, чия дружина має інвалідність

Чоловіки, чиї батьки (свої або дружини) мають інвалідність I або II групи

Супроводжуючі особи людини з інвалідністю I або II групи

Чоловіки-доглядальниці, які доглядають за особами, які постійно потребують догляду (за умови відсутності людей, які могли б їх замінити) – при наявності відповідних документів.

Народний депутат

За законом воєнного стану, народні депутати не можуть залишати межі України. Більш детально розписано в законопроєкті № 7055, але він поки так і не прийнятий.

Чоловіки з ПМП в іншій країні

Чоловіки, які виїхали на постійне місце проживання в іншу країну, можуть покинути межі України. Але документ, який це підтверджує - потрібен обов'язково.