Когда закончится мобилизация в Украине и перестанут вручать повестки
В Украине началась всеобщая мобилизация с 24 февраля после полномасштабного вторжения России на территорию Украины. Сейчас она до сих пор продолжается. Всего она предусматривает четыре волны, и сейчас официально продолжается вторая.
В материале Styler читайте, когда мобилизация в Украине кончится и мужчинам перестанут вручать повестки в армию.
Сколько продлится мобилизация в Украине
Согласно с указом № 69/202 президента Украины Владимира Зеленского от 24 февраля 2022 года, мобилизация осуществляется на территории Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областей и города Киева.
Призыв военнослужащих должен проводиться в течение 90 суток со дня вступления в силу настоящего Указа на всей территории государства.
То есть, мобилизация в Украине в 2022 году закончится 24 мая. Но эта дата может измениться в зависимости от ситуации на фронтах.
Сколько волн мобилизации в Украине
Закон Верховной Рады "О мобилизации" предусматривает четыре волны мобилизации.
Первый этап - бывшие военнослужащие до 40 лет, которые имеют боевой опыт и отслужили по контракту или в одной из волн мобилизации.
Второй этап - военнослужащие, которые проходили военную службу до 2014 года или служили по контракту. Началась еще 15 марта.
Третий этап - мобилизационный резерв. Это военнообязанные граждане, окончившие военные кафедры ВУЗов как офицеры запаса. В некоторых регионах уже началась.
Четвертый этап - граждане, у которых нет возрастных и физических ограничений по призыву на военную службу. Дату этого этапа будут определять в Генштабе ВСУ, и она начнется по указу.
Кого призывать в армию не будут
Согласно статье 23 Закона "о мобилизации", есть категории граждан, которые не подлежат призыву на военную службу.
- те, кто был забронирован на период мобилизации и военное время государственными органами власти и другими государственными организациями, органами местного самоуправления, учреждениями, предприятиями и организациями
- те, кто был признан медкомиссией временно негодным к военной службе по состоянию здоровья (до шести месяцев с необходимостью прохождения повторной комиссии) и лица с инвалидностью
- мужчины и женщины, на иждивении которых находятся трое и более детей до 18 лет (могут быть призваны на военную службу только в случае их согласия и только по месту жительства)
- мужчины и женщины, которые одни воспитывают ребенка/детей до 18 лет (могут быть призваны на военную службу только в случае их согласия и только по месту жительства)
- мужчины и женщины, воспитывающие ребенка с инвалидностью подгруппы А или ту, которая болеет тяжелой болезнью (с соответствующей справкой) в возрасте до 18 лет
- мужчины и женщины, на содержании которых находится ребенок с инвалидностью (с видами нарушений функций организма III-IV степени их выражения)
- мужчины и женщины, которые воспитывают совершеннолетнего (18-23 лет) ребенка, который является лицом с инвалидностью I или II группы
- мужчины и женщины, которые являются опекунами, усыновителями, приемными родителями, опекунами, родителями-воспитателями и удерживают детей-сирот и тех детей, которые были лишены родительской опеки в возрасте до 18 лет); лица, занимающиеся мужем или женой, или с родителями (своими или мужа / жены)
- которые были признаны инвалидами I-II группы
- лица, постоянно ухаживающие за лицом с инвалидностью I-II группы или за лицом, которое, по заключению врача, нуждается в таком уходе
- те, которые занимаются постоянным уходом за лицами, нуждающимися в заботе по закону (в случае, если нет других граждан, которые могут взять на себя этот уход)
- попечители лица с инвалидностью, признанной судом ограниченно дееспособным или недееспособным
- народные депутаты, депутаты Верховного Совета Крыма
а также работники определенных органов:
- военного управления, воинских частей, учреждений, предприятий и организаций;
- ВСУ
- Министерства обороны Украины
- Службы безопасности Украины
- Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины
- Национальной гвардии Украины
- Службы внешней разведки
- Национальной полиции Украины
- Государственной пограничной службы Украины
- Национальной гвардии Украины
- Национального антикоррупционного бюро
- налоговой милиции
- Управления государственной охраны Украины
- Государственного бюро расследований
- Государственной исполнительной службы Украины
другие военнообязанные или отдельные категории граждан в предусмотренных законом случаях:
- те, кто получает высшее профессиональное или высшее образование, аспиранты, ассистенты-стажеры, докторанты, обучающиеся на дневной или дуальной форме обучения;
- научно-педагогические и ученые учреждений профессионального высшего и высшего образования, а также организаций, имеющих ученую степень и / или ученое звание;
- педагогические работники учреждений среднего образования, которые работают хотя бы на 0,75 ставки в научных и образовательных учреждениях;
- лица, которые уволились с военной службы в запас и с этого времени еще не прошло шести месяцев (в этот перечень не входят резервисты первой очереди), но их могут призвать по их собственному желанию;
- мужчины и женщины, чьи близкие родственники пропали без вести или погибли во время проведения АТО и были к ней привлечены косвенно или прямо.
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Ранее мы писали, что делать мужчинам на оккупированных территориях, чтобы избежать мобилизации.
А также рассказывали о том, кто и где имеет право вручать повестки о мобилизации.