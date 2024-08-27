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"Задумался продать все свои машины". Волошин показался в новой стране и рассказал о дальнейших планах

Вторник 27 августа 2024 19:13
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"Задумался продать все свои машины". Волошин показался в новой стране и рассказал о дальнейших планах Александр Волошин (фото: instagram.com/voloshyn_xx)
Автор: Иванна Пашкевич

Скандальный блогер Александр Волошин, который на днях сообщил о побеге из Украины в Польшу, изменил свое местонахождение и рассказал, что планирует делать дальше.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram бизнесмена.

Так, по словам Александра, он находится в Испании, городе Валенсия, где планирует быть неделю.

"Надо сделать здесь документы, чтобы можно было больше трех недель в Европе находиться", - отметил блогер.

&quot;Задумался продать все свои машины&quot;. Волошин показался в новой стране и рассказал о дальнейших планах

Скриншот

Также он заговорил об изменениях, которые происходят в нем после переезда в другую страну.

"В Украине очень развит культ "понтов", а если быть честным с собой - мне это не было близко никогда, но чтобы существовать в обществе, я себя убедил, что я кайфую от этих тачек, шмоток, ресторанов и т.д", - поделился Волошин.

&quot;Задумался продать все свои машины&quot;. Волошин показался в новой стране и рассказал о дальнейших планах

Скриншот

Более того, предприниматель даже задумывается о том, чтобы продать все свои авто и пользоваться арендой.

&quot;Задумался продать все свои машины&quot;. Волошин показался в новой стране и рассказал о дальнейших планах

Скриншот

К слову, долгое время в сети обсуждали исчезновение Александра Волошина из информационного пространства. Он удалил все публикации и видео с YouTube-канала, перестал выходить на связь.

Позже он был замечен в одном из аэропортов Испании. После бурных обсуждений среди пользователей Александр внезапно появился и подтвердил, что уехал за границу, заявив, что не вернется в Украину, "пока эта система у власти".

Однако как именно Волошин покинул страну, остается неизвестным.

Ранее Александр выдал "размышления" о "жизни в клетке".

Также мы рассказывали обо всех скандалах с блогером.

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