Все скандалы с Волошиным, сбежавшим из Украины. Начинал с хайпа на детях и "докатился" до "Миротворца"

Украинский блогер Александр Волошин, уже подтвердивший, что сбежал из Украины, умеет создавать скандалы и хайповать. И он не раз попадал в ситуации, после которых ему приходилось оправдываться.

С чего начинал блогер

Волошин родился в 1997 году, он вырос в Бердичеве. У него есть младший брат, мать и отчим. С отцом он не общается.

Сначала Волошин рассказывал в соцсетях о ведении бизнеса и занимался продажей вещей. Но потом, в 2021 году, он решил хайповать. И первый громкий скандал в его биографии - видео, на котором он сначала подарил девочке iPhone, а затем решил его забрать.

После этого Волошину пришлось оправдываться. Он стал говорить, что на видео были актеры. Тогда его имя впервые начали активно "форсить" в Telegram-каналах и СМИ.

Волошин и Тринчер (скриншот)

Кстати, в то время он уже встречался с Анной Тринчер. Волошин и его избранница не скрывали отношения, а со временем он ей сделал предложение. Певица говорила, что ее семья была против брака.

Брак и развод с Тринчер

Впрочем, в 2021 году блогеры все же поженились. Даже во время церемонии Волошин решил хайповать, а потому устроил пранк. Он нанял мужчину, который пришел на свадьбу и устроил скандал. Сама певица была не в восторге.

Свадьба Тринчер и Волошина (фото: instagram.com/annatrincher_official)

В браке пара прожила около года. Уже в 2023 году Тринчер и Волошин объявили о разводе. Они долго игнорировали слухи о проблемах в отношениях, а затем решили рассказать об этом в общем подкасте, благодаря этой теме видео собрало более миллиона просмотров.

Что делал Волошин на фоне полномасштабной войны

После 24 февраля 2022 года блогер осуждал российскую агрессию и рассказывал, что помогает армии.

Также Волошин объяснял, почему не ушел на фронт. Он уверял, что приносит гораздо больше пользы в тылу.

"Я знаю, что я здесь не рискую ничем. Они рискуют жизнью. Но я понимаю, что если будут такие как я здесь, которые зарабатывают и аккумулируют эти средства, то пацанам там точно будет легче, точно будет проще, потому что сколько мы передали этих машин, сколько мы передали средств, сколько мы сделали всего для них", - говорил Александр.

Скандалы с Волошиным (фото: instagram.com/voloshyn_xx)

Параллельно с этим Волошин выпускал песни и рассказывал о своем состоянии после развода. Он говорил, что его проблемы с психическим здоровьем привели к разрыву отношений с Тринчер.

В январе Волошин попал в очередной скандал. СМИ обвиняли его в том, что он устроил себе отдых в Мексике, а из Украины якобы выехал в качестве волонтера.

Летом этого года Александр оскандалился заявлениями о необходимости переговоров. В день ракетного удара по "Охматдету" Волошин говорил, что украинцам нужно "быть хитрее и договариваться". После этого блогер "загремел" в базу "Миротворец".

Волошин в базе "Миротворец" (скриншот)

Затем Волошин открыл сбор средств в помощь детям, пострадавшим в результате удара оккупантов по "Охматдету". И тут его ждал новый скандал. Блогера начали обвинять в том, что он якобы украл эти деньги. Сам Волошин опроверг все упреки и показал доказательства того, что донаты он не присвоил.

Но уже впоследствии он стал говорить, что получает угрозы. На время он "исчез" из соцсетей и даже удалил все сообщения. Появились слухи, что Александр просто убежал за границу. Впрочем, 22 августа Волошин впервые обратился к фанатам.

Он подтвердил бегство из Украины и попытался оправдать себя тем, что начал критиковать власть и рассказал о травле.