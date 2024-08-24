Волошин проигнорировал День Независимости после побега из Украины

Скандальный блогер Александр Волошин, на днях подтвердивший побег из Украины, публично проигнорировал День Независимости. Вместо этого он делился размышлениями о жизни "в клетке" и "каторге".

Что транслирует блогер после побега, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Stories, которые он разместил в Instagram .

Где сейчас Волошин

Экс-супруг певицы Анны Тринчер сейчас находится в Польше. И вчера к нему приехал его младший брат. Вместе они гуляли, а затем Волошин выдал "размышления" о жизни "в неволе".

"Воля. Как же нам без нее тяжело. Даже тем, кто никого не ездил за границу, понимать, что их закрыли в клетке - это каторга... Как хочется, чтобы скорее все это закончилось и люди начали жить, а не существовать" , - написал он.

Волошин заговорил о "жизни в клетке" после бегства за границу (скриншот)

А уже 24 августа, когда Украина отмечает День Независимости, блогер даже не поздравил фанатов с этим праздником. Вместо этого он публикует "веселый" контент и шутит.

Также Волошин рассказывает об аукционе, который он устроил подписчикам. О Дне Рождения Украины - ни слова.

Stories Волошина (скриншоты)

Почему Волошин сбежал из Украины

Напомним, недавно Александр внезапно "исчез" из соцсетей. Потом его замечали за границей, но он ничего не комментировал и удалил весь контент в Instagram и YouTube.

Скандалы с Волошиным (скриншот)

И на днях Волошин внезапно вышел на связь и подтвердил, что сейчас находится за границей. По словам Александра, он решил уехать, потому что недоволен "системой". И пока "это не изменится", возвращаться он не планирует.

Также блогер жаловался на буллинг и "давление сверху", а еще заговорил о том, что не чувствует себя в безопасности.