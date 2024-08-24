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Волошин проигнорировал День Независимости после побега из Украины

Суббота 24 августа 2024 18:39
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Волошин проигнорировал День Независимости после побега из Украины Александр Волошин (фото: instagram.com/voloshyn_xx)
Автор: Полина Иваненко

Скандальный блогер Александр Волошин, на днях подтвердивший побег из Украины, публично проигнорировал День Независимости. Вместо этого он делился размышлениями о жизни "в клетке" и "каторге".

Что транслирует блогер после побега, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Stories, которые он разместил в Instagram.

Где сейчас Волошин

Экс-супруг певицы Анны Тринчер сейчас находится в Польше. И вчера к нему приехал его младший брат. Вместе они гуляли, а затем Волошин выдал "размышления" о жизни "в неволе".

"Воля. Как же нам без нее тяжело. Даже тем, кто никого не ездил за границу, понимать, что их закрыли в клетке - это каторга... Как хочется, чтобы скорее все это закончилось и люди начали жить, а не существовать" , - написал он.

Волошин проигнорировал День Независимости после побега из Украины

Волошин заговорил о "жизни в клетке" после бегства за границу (скриншот)

А уже 24 августа, когда Украина отмечает День Независимости, блогер даже не поздравил фанатов с этим праздником. Вместо этого он публикует "веселый" контент и шутит.

Также Волошин рассказывает об аукционе, который он устроил подписчикам. О Дне Рождения Украины - ни слова.

Волошин проигнорировал День Независимости после побега из Украины

Волошин проигнорировал День Независимости после побега из Украины

Волошин проигнорировал День Независимости после побега из Украины

Волошин проигнорировал День Независимости после побега из Украины

Stories Волошина (скриншоты)

Почему Волошин сбежал из Украины

Напомним, недавно Александр внезапно "исчез" из соцсетей. Потом его замечали за границей, но он ничего не комментировал и удалил весь контент в Instagram и YouTube.

Волошин подтвердил бегство из Украины: "Возвращаться не планирую"

Скандалы с Волошиным (скриншот)

И на днях Волошин внезапно вышел на связь и подтвердил, что сейчас находится за границей. По словам Александра, он решил уехать, потому что недоволен "системой". И пока "это не изменится", возвращаться он не планирует.

Также блогер жаловался на буллинг и "давление сверху", а еще заговорил о том, что не чувствует себя в безопасности.

К слову, раньше мы уже перечислили все скандалы с Волошиным, который начинал с хайпа на детях, а затем "загремел" в базу "Миротворец".

Кроме того, недавно продюсер Оли Поляковой неожиданно высказался об Олеге Виннике.

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