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Волошин подтвердил побег из Украины: "Возвращаться не планирую"

Четверг 22 августа 2024 19:16
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Волошин подтвердил побег из Украины: "Возвращаться не планирую" Волошин уже за границей (скриншот)
Автор: Полина Иваненко

Скандальный блогер и бывший муж певицы Анны Тринчер Александр Волошин подтвердил, что сбежал из Украины. Он отметил, что пошел на это якобы вынужденно.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом Волошин заявил в новом видео, уже вышедшем на его YouTube-канале.

Что сказал блогер

"Все и так знают, что я уехал. Сразу скажу, что пока эта система при нашей власти, я возвращаться не планирую", - заявил Волошин.

При этом он решил рассказать, что происходило в его жизни за последние два месяца. По словам Волошина, все началось с избиения его охранника, неизвестные якобы напали на работающего на него мужчину.

Волошин подтвердил побег из Украины: &quot;Возвращаться не планирую&quot;

Волошин подтвердил побег из Украины (скриншот)

После этого Александр решил проверить, не стал ли он объектом слежки. И в его машине якобы нашли инструменты для прослушки.

А уже потом, когда РФ ударила по "Охматдету", Волошин публично заявил о так называемой необходимости переговоров. По мнению блогера, нужно "договариваться".

Волошин подтвердил побег из Украины: &quot;Возвращаться не планирую&quot;

Волошин призвал к переговорам с РФ (скриншот)

И это, заявил Александр, после него говорили политики и другие публичные персоны. Но хейт полился на него.

Волошин подтвердил побег из Украины: &quot;Возвращаться не планирую&quot;

Волошин объяснил, почему сбежал (скриншот)

Когда Волошин открыл сбор на "Охматдет" и собрал более 5 миллионов гривен, он узнал, что маленьких пациентов перевели в другие медицинские учреждения, а потому решил направить помощь "адресно". Параллельно с этим, утверждает блогер, его начали обвинять в том, что он украл эти донаты.

По словам блогера, он ощущал на себе давление. А потом он якобы встретился с человеком, обещавшим "решить все вопросы" Волошина, но в обмен на продвижение благотворительного фонда, название которого он раскрывать не стал. "Вопросы" не решались, а затем, как заявил Александр, ему сказали организовать сбор, но никаких условий и деталей он не получил.

Волошин подтвердил побег из Украины: &quot;Возвращаться не планирую&quot;

Волошин заговорил о травле (скриншот)

На протяжении всего видео блогер демонстрировал скриншоты, на которых кичился "поддержкой" от фанатов, а также угрозы от хейтеров. Кто именно обещал "решить" его проблемы, а также как ему удалось пересечь границу - он, конечно, не рассказал.

В конце видео Волошин заверил, что планирует и дальше что-то делать для помощи Украине. Также он пожаловался на угрозы от военных и заявил, что общество не должно критиковать уклонистов и тех, кто сбежал за границу или утонул в Тисе во время попыток сбежать.

Чем дальше планирует заниматься скандальный блогер - неизвестно. Но в комментариях под его постом в Instagram пользователи уже пишут, что думают о его поступке. В частности, пользователи отметили:

  • "Мерзко. Сколько налогов не уплачено, не хочешь рассказать? А помощь ВСУ - это не геройство, а уже реалии и обязательный пункт в жизни сознательного украинца. И детям из "Охматдета" помог не ты, а люди, которые донатили"
  • "То есть ты украло эти деньги и убежало за границу? Не вытащил эту войну и незаконно слинял в теплые края?"
  • "Очень странно, когда человек может спокойно уехать за границу, в то время, когда другие его возраста не имеют такой возможности. Есть ли для отдельных верст населения привилегии для выезда?".

К слову, ранее Сумская рассказала о поступке родной сестры, который совершил ей больно.

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