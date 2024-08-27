"Задумався продати всі свої машини". Волошин показався у новій країні і розповів про подальші плани

Скандальний блогер Олександр Волошин, який днями повідомив про втечу з України у Польшу , змінив своє місцезнаходження і розповів, що планує робити далі.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram бізнесмена.

Так, зі слів Олександра, наразі він перебуває в Іспанії, місті Валенсія, де планує бути тиждень.

"Треба зробити тут документи, щоб можна було більше трьох тижнів в Європі знаходитись", - зазначив блогер.

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Також він заговорив про зміни, які відбуваються у ньому після переїзду в іншу країну.

"В Україні дуже розвинутий культ "понтів", а якщо бути чесним із собою - мені це не було близько ніколи, але щоб існувати у суспільстві, я себе переконав, що я кайфую від цих тачок, шмоток, ресторанів і т.д", - поділився Волошин.

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Ба більше, підприємець навіть замислюється про те, щоб продати всі свої авто і користуватися арендою.

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До слова, довгий час у мережі обговорювали зникнення Олександра Волошина з інформаційного простору. Він видалив усі публікації та відео з YouTube-каналу, перестав виходити на зв'язок.

Пізніше його помітили в одному з аеропортів Іспанії. Після бурхливих обговорень серед користувачів Олександр раптово з'явився і підтвердив, що виїхав за кордон, заявивши, що не повернеться в Україну, "поки ця система при владі".

Однак, як саме Волошин покинув країну, залишається невідомим.