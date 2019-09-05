ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Що не зарахують до стажу для пенсії: українців засмутили нововведенням

STYLERЖиття    05.09.2019 - 18:52
Що не зарахують до стажу для пенсії: українців засмутили нововведенням
Фото: колаж РБК-Україна

Для виходу на пенсію за віком вимагатимуть певні довідки

Для оформлення пенсії українці по досягненню 60-річного віку, але за відсутності необхідного страхового стажу, намагаються зарахувати в нього догляд за недієздатними або пенсіонерів. Однак згідно з постановою колегії суддів Касаційного адміністративного суду ВС від 31 липня (справа № 348/2357/16-а), якщо немає медичної довідки про потребу в постійному догляді, такий стаж не враховується.

З подібним питанням нещодавно зіткнувся чоловік, учасник ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. Про це передає "ЮрЛіга".

Після досягнення 60 років він звернувся до управління Пенсійного фонду з вимогою призначити йому пенсію за віком, але неодходимого страхового стажу в той момент чоловік не мав (потрібно щонайменше 15 років, а був - 9 років і майже 3 місяці), тому просив зарахувати період догляду за пенсіонерами.

Позивачу відмовили, бо у чоловіка не було медичного висновку про те, що особи, за якими він доглядав, вимагали нагляду.

Зазначається, що суди першої та апеляційної інстанцій позов задовольнили. ВС вказав, що висновки цих судів у частині зарахування суперечливих періодів в стаж роботи позивача ґрунтуються на неправильному застосуванні норм матеріального права.

Що не зарахують до стажу для пенсії: українців засмутили нововведенням

Ілюстративне фото: facebook.com/segodnyaonline

"ВС погодився з висновками судів попередніх інстанцій щодо підтвердження позивачем періодів участі в ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і його права на призначення пенсії зі зниженням пенсійного віку, оскільки факт перебування позивача в зоні ЧАЕС у період з 29 серпня до 9 січня 1986 року повністю підтверджується доказами, наявними в матеріалах справи", - йдеться в повідомленні

У той же час ВС вказав, що при відсутності необхідного мінімального страхового стажу особі не може бути призначено пенсію зі зниженням пенсійного віку згідно з 55-ю статтею закону.

Верховний Суд вказав, що до стажу роботи зараховуються періоди нагляду не за будь-яким пенсіонером, а лише за тим, хто вимагає такого нагляду (пункт "ж" ст. 3 і пункт "є" ст. 56 Закону "Про пенсійне забезпечення"). Потребу у такому догляді має бути підтверджено відповідним висновком медичного закладу. Адже саме здоров'я є тим критерієм, за яким певних осіб відносять до категорії, час догляду за якими зараховується в стаж роботи.

Фото: скріншот verdictum.ligazakon.net

Як повідомлялося, раніше ми писали про те, кому і на скільки підвищать пенсії в 2020 році.

Крім того повідомлялося, що у 2020 році можуть істотно збільшитися не тільки пенсійні виплати, а і сума мінімальної заробітної плати.

У нас немає грошей: Зеленський підколов Богдана (відео) Пенсії в Україні: пільговиків очікують неприємні зміни
Новини України пенсииПенсионный фонд Украиныстажпенсия в УкраинеСуд
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся