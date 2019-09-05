Що не зарахують до стажу для пенсії: українців засмутили нововведенням

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Для виходу на пенсію за віком вимагатимуть певні довідки

Для оформлення пенсії українці по досягненню 60-річного віку, але за відсутності необхідного страхового стажу, намагаються зарахувати в нього догляд за недієздатними або пенсіонерів. Однак згідно з постановою колегії суддів Касаційного адміністративного суду ВС від 31 липня (справа № 348/2357/16-а), якщо немає медичної довідки про потребу в постійному догляді, такий стаж не враховується.

З подібним питанням нещодавно зіткнувся чоловік, учасник ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. Про це передає "ЮрЛіга".

Після досягнення 60 років він звернувся до управління Пенсійного фонду з вимогою призначити йому пенсію за віком, але неодходимого страхового стажу в той момент чоловік не мав (потрібно щонайменше 15 років, а був - 9 років і майже 3 місяці), тому просив зарахувати період догляду за пенсіонерами.

Позивачу відмовили, бо у чоловіка не було медичного висновку про те, що особи, за якими він доглядав, вимагали нагляду.

Зазначається, що суди першої та апеляційної інстанцій позов задовольнили. ВС вказав, що висновки цих судів у частині зарахування суперечливих періодів в стаж роботи позивача ґрунтуються на неправильному застосуванні норм матеріального права.

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"ВС погодився з висновками судів попередніх інстанцій щодо підтвердження позивачем періодів участі в ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і його права на призначення пенсії зі зниженням пенсійного віку, оскільки факт перебування позивача в зоні ЧАЕС у період з 29 серпня до 9 січня 1986 року повністю підтверджується доказами, наявними в матеріалах справи", - йдеться в повідомленні

У той же час ВС вказав, що при відсутності необхідного мінімального страхового стажу особі не може бути призначено пенсію зі зниженням пенсійного віку згідно з 55-ю статтею закону.

Верховний Суд вказав, що до стажу роботи зараховуються періоди нагляду не за будь-яким пенсіонером, а лише за тим, хто вимагає такого нагляду (пункт "ж" ст. 3 і пункт "є" ст. 56 Закону "Про пенсійне забезпечення"). Потребу у такому догляді має бути підтверджено відповідним висновком медичного закладу. Адже саме здоров'я є тим критерієм, за яким певних осіб відносять до категорії, час догляду за якими зараховується в стаж роботи.

Фото: скріншот verdictum.ligazakon.net

Як повідомлялося, раніше ми писали про те, кому і на скільки підвищать пенсії в 2020 році.

Крім того повідомлялося, що у 2020 році можуть істотно збільшитися не тільки пенсійні виплати, а і сума мінімальної заробітної плати.