Українці почали оформлювати пенсію онлайн

Фото: пенсія онлайн (РБК-Україна)

Новий сервіс запрацював на початку серпня

Сервісом звернення громадян за призначенням пенсії онлайн скористалося вже близько ста осіб. Про це сказав директор Департаменту інформаційних систем та електронних реєстрів Пенсійного фонду України Олександр Малецький, повідомляє прес-служба ПФУ.

Малецький розповів про впровадження нового сервісу вебпорталу ПФУ - призначення пенсії в "один дотик".

"Сервіс, який запущений і розвивається, дає можливість спростити саму процедуру призначення пенсії. На сьогодні послугу отримали понад 100 осіб",- зазначив Малецький.

Малецький запевнив, що громадяни, як і раніше, мають можливість звернутись до управлінь Пенсійного фонду України та оформити пенсію згідно з чинним законодавством.

Як повідомляло РБК-Україна, на початку серпня Пенсійний фонд України (ПФУ) впровадив нову модель звернення громадян за призначенням пенсії онлайн.

Для подачі документів потрібно зареєструватися на сайті електронних послуг Пенсійного фонду и серед переліку послуг обрати пункт "Заява на призначення пенсії". Після цього потрібно увійти в систему за допомогою електронного ключа. Потім потрібно заповнити анкету, страхові дані, документи і контакти. Для розділу "Документи" знадобляться скани паперових оригіналів. При заповненні заявки система формує її автоматично і підказує, як і де виправити помилки, якщо вони з’явилися. Потім заявник отримає СМС на вказаний номер щодо рішення про призначення пенсії. Час очікування - 10 днів. Після того потрібно відвідати сервісний центр і отримати своє пенсійне посвідчення.