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Приємний сюрприз для пенсіонерів: названа сума мінімальної пенсії в 2020 році

STYLERЖиття    08.08.2019 - 07:28
Приємний сюрприз для пенсіонерів: названа сума мінімальної пенсії в 2020 році
Пенсії в Україні (Колаж РБК-Україна)

Пенсіонерам в 2020 році кілька разів піднімуть суми виплат

Пенсії в Україні в 2020 році істотно збільшаться і пенсіонери, які на даний момент отримують мінімальну пенсію, можуть розраховувати на відчутну надбавку. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко.

Він зазначив, що в 2020 році мінімальна пенсія зросте до 1700-1750 гривень, а до кінця року пенсіонери зможуть розраховувати на підвищення пенсій до 1900 гривень. В Україні на даний момент мінімальну пенсію отримує близько 600 тисяч чоловік і це приблизно 5% від загальної кількості пенсіонерів.

З 1 липня мінімальна пенсія зросла до 1564 гривень. У деяких категорій пенсіонерів пенсія зросла до 2000 гривень. Також зросли пенсії для військовослужбовців-ліквідаторів аварії на ЧАЕС і для категорій осіб, які отримали інвалідність в ході Антитерористичної операції і операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Середня пенсія в Україні з 1 липня збільшилася до 3006 гривень. Жителів України, які отримують пенсію на 1 липня було нараховано 11 349 912 осіб.

Також ми повідомляли, що у 2019 року мінімальні пенсії будуть збільшені ще раз – в грудні, так як з 1 грудня буде підніматися мінімальний прожитковий мінімум. Виплати для пенсіонерів складуть 1638 гривень.

Крім того, ми розповідали про те, що у 2020 році можуть істотно збільшитися не тільки пенсійні виплати, а і сума мінімальної заробітної плати.

Пенсії в Україні: виплати у 2020 році можуть істотно вирости Пенсії в Україні: виплати піднімуть ще раз в 2019 році
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