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З жовтня українці будуть отримувати субсидії по-новому: що змінилося

STYLERЖиття    28.08.2019 - 12:03
З жовтня українці будуть отримувати субсидії по-новому: що змінилося
Субсидії в Україні (фото: Уніан)

Міністр соцполітики розповів про нововведення у виплаті субсидій

В цьому опалювальному сезоні Міністерство соціальної політики буде здійснювати виплати субсидій за послуги ЖКГ у готівковій формі. Про це заявив міністр соцполітики Андрій Рева в інтерв'ю "НВ Бізнес".

За його словами, міністерство перевело частину споживачів на готівкову форму виплат ще в минулому сезоні, і цей досвід виявився успішним. Рева підкреслив, що ті, хто зміг взимку витратити менше належного їм газу, зможе зекономлені гроші залишити собі.

Рева також заявив, що з 4 млн домогосподарств, які у минулому опалювальному сезоні отримали субсидію в безготівковій формі, лише 200 тисяч не заплатили вчасно за рахунками.

З жовтня українці будуть отримувати субсидії по-новому: що змінилося

Субсидії в Україні (фото: НБУ)

При цьому, якщо у домогосподарства борг сягає понад 340 грн, то до нього можуть застосовуватися санкції. Наприклад, 200 тисяч домогосподарств будуть отримувати субсидію готівкою, то зекономлені гроші вони отримають в кінці сезону.

Рева також підкреслив, що влада виплачують субсидії тільки тим громадянам, які погасять борги за послуги ЖКГ.

Варто зазначити, що в минулому сезоні середній розмір субсидії становив 1,7 тисяч грн на одне домогосподарство.

Нагадаємо, що Пенсійний фонд назвав суми виплат пенсій і субсидій за серпень.

Раніше повідомлялося про те, що Кабінет міністрів встановив граничний розмір абонплати за послуги ЖКГ у багатоповерхових будинках.

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