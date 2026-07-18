Более 600 гривен до пенсии: кто имеет право на доплату и какое условие

В Украине пенсионерам ежемесячно начисляется доплата в 647 гривен. В Пенсионном фонде объяснили, кому именно принадлежит эта надбавка и при каких условиях ее назначают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Пенсионного фонда Украины.

Кому назначают доплату 647,75 грн

На самом деле, эта выплата касается не всех пенсионеров. В Пенсионном фонде уточнили, что право на нее имеют только граждане со статусом участника боевых действий (УБД).

Размер доплаты определен законодательством и составляет 25% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Сейчас этот социальный показатель равен 2595 гривен, поэтому сумма ежемесячной надбавки составляет 647,75 грн.

Что нужно, чтобы получить выплату

Право на доплату появляется только после официального подтверждения статуса. Пенсионер должен иметь оформленное удостоверение участника боевых действий.

Прибавку не всегда назначают автоматически - если соответствующей информации нет в базе данных Пенсионного фонда, нужно действовать самостоятельно:

обратиться с заявлением и пакетом документов в любой сервисный центр ПФУ;

или подать обращение через Портал электронных услуг Пенсионного фонда.

После внесения нужных сведений выплату назначат по действующему законодательству.

Какие еще доплаты действуют в Украине

Пенсионеры, достигающие определенного возраста, автоматически получают дополнительные ежемесячные надбавки:

после 70 лет - 300 грн;

от 75 до 79 лет - 456 грн;

от 80 лет - 570 грн.

Кому возрастную надбавку не начислят

Для получения возрастной доплаты действует финансовое ограничение: общая сумма пенсионных выплат должна превышать 10 340,35 грн.

Если пенсия больше установленного порога, такая надбавка не начисляется. Это ограничение касается именно возрастных доплат и не отменяет других льгот, предусмотренных законодательством для отдельных категорий граждан.