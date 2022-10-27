Чудаковатые, необычные и интересные праздники, отмечаемые в ноябре. Вы будете удивлены

Чего только люди не отмечают... Кроме официальных государственных праздников, которые мы все знаем, существует очень много поводов, как не поднять рюмку, просто улыбнуться. Например, вы знали, что существует День зубочистки или День человека, который ест над раковиной..?

О каких еще причудливых, странных и интересных праздниках вы можете и не догадываться - читайте ниже в материале Styler.

1 ноября, вторник – Мовембер. Традиция из Австралии. Мужчины в течение месяца отращивают усы и пожертвуют на изучение и борьбу с раком простаты и другими мужскими болезнями.

2 ноября, среда – День поиска кругов. Празднуют этот день челленджем по наблюдательности. Следует искать очертание круга или круга во всем, что вас окружает. Вы можете устроить соревнование: засечь время и сосчитать все предметы и очертания, похожие на круг или круг.

3 ноября, четверг – день, когда мужчины готовят обед , который отмечают в первый четверг ноября.

4 ноября, пятница – День здравого смысла. Это праздник прагматиков и рационалистов.

6 ноября, воскресенье – День нулевых задач. Отмечают в первое воскресенье ноября. В этот день нужно максимально расслабиться, забыв о ежедневных задачах и выбросив календарь.

7 ноября, понедельник – День качественной работы. Проводят в первый понедельник ноября. Был создан с целью побуждать соискателей мыслить нестандартно и сосредоточиться на получении и качественном выполнении работы.

8 ноября, вторник – День человека, которого считают неспособным к обучению. Также Dunce Day – в честь средневекового ученого Иоанна Дунса Скотта из Шотландии, умершего 8 ноября 1308 г. Он считал, что шляпы в форме конуса увеличивают учебный потенциал.

9 ноября, среда – День "Хаос никогда не умирает". В этот праздник следует задуматься всерьез над теорией Хаоса.

10 ноября, четверг – День незабудки. Он направлен на то, чтобы изменить отношение людей к ветеранам-инвалидам и помочь потерявшим память людям вновь вспомнить.

11 ноября, пятница – Всемирный день оригами. Отпразднуйте этот день творчески, сложите фигурки из красивой цветной бумаги или узнайте больше об этом искусстве.

13 ноября, воскресенье – День Сэди Хокинс. Праздник, возникший из мультика "Lil Abner Cartoon" 1930-х годов. Устраиваются догонялки и, если девушка поймает парня, он должен жениться на ней.

14 ноября, понедельник – День "Расслабься и сияй". Это день мира и надежды, который напоминает нам, что независимо от того, что происходит, нам нужно сосредоточиться на всем хорошем, что есть в жизни.

16 ноября, среда – Всемирный День пуговиц. Праздник придумал американское Национальное общество пуговицы в середине ХХ века. Он стал частью декора одежды – а затем и предметом коллекционирования. Почему бы не изучить историю появления этой фурнитуры или не начать коллекционировать пуговицы.

17 ноября, четверг – День экскурсии. Идите в поход или исследуйте необычные города своего города (страны).

19 ноября, суббота – Всемирный день туалета. Интересно, что с 2001 г. в мире существует Всемирная туалетная организация. Она проводит международные конференции, где туалетные ассоциации из многих стран мира обсуждают вопросы развития туалетного дела.

20 ноября, воскресенье – День абсурда. Празднуется с тем, чтобы напомнить людям о здравом смысле и способствовать тому, чтобы абсурда в нашей жизни не увеличивалось, а уменьшалось.

21 ноября, понедельник – День без музыки. Это мероприятие, организованное Биллом Драммондом (Bill Drummond), чтобы привлечь внимание к удешевлению музыки как виду искусства через ее бездумное и повсеместное использование в современном обществе.

22 ноября, вторник – День прогулки на автомобиле. Отправьтесь в путешествие, если есть такая возможность. Наедине или всей семьей.

23 ноября, среда – День Фибоначчи. Математические идеи, к которым приводит последовательность Леонардо Фибоначчи, как золотой, уже давно ценятся за их обаяние и красоту. Фибоначчи был первым крупным математиком средневековой Европы.

24 ноября, четверг – День своего уникального таланта. Этот праздник чествует уникальные и необычные таланты, призывает людей искать свой и развивать его. А праздновать День таланта принято так: люди устраивают демонстрацию своего таланта: дома, на работе, на специальных шоу.

25 ноября, пятница – День человека, который ест над раковиной в США (отмечают на следующий день после Дня благодарения). "Sinkie" (от sink, раковина) – это человек, который иногда обедает над кухонной раковиной. Sinkie Day совпадает с Черной пятницей, потому что многие люди в этот день спешат и быстро перекусывают над раковиной, чтобы не крошить на пол.

27 ноября, воскресенье – День завоевания друзей. Это собственно день рождения Дейла Карнеги, автора книги "Как приобретать друзей и влиять на людей". Этот американский оратор добился успеха, разработав правила делового и бытового общения, благодаря которому человек способен поладить с кем-либо, понравиться, предотвратить конфликт и добиться, чтобы люди делали то, о чем он их просит.

28 ноября, понедельник – День "Сделай свою собственную голову". Он очень популярен в начальных школах и на уроках рисования. В классе вы можете сделать свою голову, например, из пластилина, папье-маше, или нарисовать.

29 ноября, вторник – День зубочистки. Этот день есть напоминание о том, что гигиена полости рта – очень важна.

30 ноября, среда – День домашних животных. Кошки, собаки, попугайчики, рыбки, хомячки… А еще коровы, свиньи, овцы, лошади, козы… Праздник, начатый экологами 1931 года, приобрел популярность во многих странах мира, чествует всех одомашненных человеком животных.