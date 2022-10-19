Рождество в Украине будут праздновать 25 декабря: что известно

Споры о том, когда праздновать Рождество - 25 декабря или 7 января, не утихают уже несколько лет. 25 декабря отмечают Рождество Христове по григорианскому и новоюлианскому календарю, а 7 января - по юлианскому календарю. И стоит отметить, что в декабре Рождество празднуют большинство стран Европы, а 7 января - отмечают в России и еще в нескольких странах.

Будут ли в 2022 году проводить службы в храмах 25 декабря - читайте в материале ниже.

Где отмечают Рождество 7 января

С 2017 года 25 декабря в Украине стало официальным выходным днем. В этот день отмечают Рождество во многих странах Европы, в том числе большая часть автокефальных церквей, Вселенский Патриархат (кроме Афона), Римская церковь, большинство протестантских церквей, православные церкви в Греции, Румынии, Болгарии, на Кипре, в Албании, Чехии, Словакии и в США.

А вот 7 января Рождество отмечают в Московском Патриархате, в Сербии, в некоторых церквях Грузии, Греции, Армении, Кыргызстана, Казахстана и Польши. А еще до недавнего времени отмечали в Православной церкви Украины (ПЦУ) и Греко-католической церкви Украины (ГКЦУ).

Стоит отметить, что впервые дата рождения Иисуса Христа упоминалась в Хронографе 354 года Дионисия Филокалюса и эта дата - 25 декабря. В документах было указано, что эта дата была праздничной литургии в Риме, которая проводилась с 336 года. Была ли эта дата ранее - неизвестно, источники не сохранились. На Ефесском церковном соборе в 431 году было принято решение отмечать Рождество Христово 25 декабря.

Дата 7 января появилась намного позже - историки решили, что по историческим документам неправильно посчитали дату рождения Иисуса Христа.

Что изменилось в 2022 году

Священный синод ПЦУ 18 октября 2022 года разрешил отмечать Рождество 25 декабря - если того желают прихожане. В церквях ПЦУ будут проводить праздничные богослужения, и участники богослужений будут освобождаться от ограничений поста.

"Там, где для этого существуют пастырские обстоятельства и удостоверяется желание верующих, как исключение, разрешить по решению настоятеля и громады 25 декабря 2022 г. совершить богослужение по образу праздника Рождества Христова с последующим представлением через епархиальные управления в Киевскую Митрополию письменной информации о числе участников такого богослужения. В случае совершения такого богослужения, его участники в этот день освобождаются от ограничений поста", - сказано в сообщении.

Это не значит, что ПЦУ готова полностью перейти на празднование Рождества 25 декабря и как отмечал ранее митрополит Епифаний, общество еще не готово к такому шагу. Однако это важное изменение, которое приблизит общество к переходу.

Стоит отметить, что в Украине Рождество по юлианскому календарю (7 января) отмечают в ПЦУ (Украинская православная церковь) и УГКЦ (Украинская греко-католическая церковь).

Большая часть прихожан УГКЦ живет в западных областях Украины, в Киеве, еще она представлена в Донецкой, Харьковской, Одесской областях и в Крыму.