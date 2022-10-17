Пасха, Троица, Вербное воскресенье: даты великих переходных праздников в 2023 году

В православном календаре существует система двунадесятых праздников – таких важных дат двенадцать. Они имеют главное значение после Пасхи – самого большого праздника.

Когда в 2023 году украинцы будут праздновать Пасху, Троицу и другие важные даты – читайте ниже в материале Styler.

Эти праздники делятся на непереходные, то есть имеющие фиксированную дату, и на переходные, то есть те, дата празднования которых привязана к Пасхальному циклу.

Список двунадесятых праздников:

Рождество Христово – 7 января; Крещение Господне (Богоявление) – 19 января; Сретение Господне – 15 февраля; Благовещение – 7 апреля; Вход Господень в Иерусалим – воскресенье перед Пасхой (Вербное воскресенье) – переходное; Вознесение Господне – 40-й день после Пасхи, четверг – переходное; День Святой Троицы (Пятидесятница, Сошествие Святого Духа) – 50-й день после Пасхи, воскресенье – переходное; Преображение Господне, также Спас – 19 августа; Успение Пресвятой Богородицы – 28 августа; Рождество Пресвятой Богородицы – 21 сентября; Воздвижение Креста Господня – 27 сентября; Введение в храм Пресвятой Богородицы – 4 декабря.

Даты переходных праздников

Пасха – самый большой православный праздник с подвижной датой. В 2023 году он будет отмечаться 16 апреля.

Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим, – за неделю до Пасхи, то есть 9 апреля.

Вознесение в 2023 году отметим 25 мая.

Троица или Пятидесятница отмечается 4 июня.

У православных христиан Великий пост 2023 года продлится с 27 февраля по 15 апреля.

Как вычислить дату Пасхи самостоятельно

Для этого пригодится лунный календарь. Если вы знаете дату первого полнолуния после весеннего равноденствия 21 марта, то сможете вычислить, когда праздновать великое Воскресение. Отсчитайте неделю после полнолуния - воскресенье на этой неделе и будет дата Пасхи.

2023-го года в апреле полнолуние 6-го числа, соответственно Пасха отмечается через неделю в первое воскресенье, то есть 16-го числа.

Если же этот день совпадает с еврейским праздником Песах, Пасху переносят еще на неделю вперед.

Даты православной Пасхи к 2030 году