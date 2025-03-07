"С первых секунд все ясно". Каменских обвинили в плагиате песни известной певицы (видео)

Украинская певица Настя Каменских опубликовала в своем блоге отрывок новой композиции, которая вызвала у подписчиков ощущение дежавю. Некоторые слушатели узнали знакомые нотки и теперь рассуждают: это перепев известной песни или возможный случай плагиата.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнительницы.
"Новая песня? Что думаете, выпускаем?", - спросила Каменских в своем Instagram.
Мнения слушателей разделились: одни с нетерпением ждут премьеру, тогда как другие обвинили артистку в использовании чужой мелодии.
Многие пользователи соцсетей обратили внимание на сходство нового трека Насти, название которого она пока не разглашает, с песней "Flashbacks" румынской певицы Inna.
Некоторые предположили, что это может быть кавер на популярный хит:
Певица не стала комментировать ни догадки слушателей, ни выдвинутые ей обвинения.
Стоит отметить, что композиция "Flashbacks" была выпущена в феврале 2021 года. За четыре года этот трек румынской певицы набрал более 96 миллионов прослушиваний на YouTube.
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