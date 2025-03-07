"С первых секунд все ясно". Каменских обвинили в плагиате песни известной певицы (видео)

"Новая песня? Что думаете, выпускаем?", - спросила Каменских в своем Instagram.

Мнения слушателей разделились: одни с нетерпением ждут премьеру, тогда как другие обвинили артистку в использовании чужой мелодии.

Многие пользователи соцсетей обратили внимание на сходство нового трека Насти, название которого она пока не разглашает, с песней "Flashbacks" румынской певицы Inna.

Некоторые предположили, что это может быть кавер на популярный хит:

Такс, я чую плагіат

Дуже знайома мелодія і звучання слів також. Це часом не "Flashbacks" - Inna?

Десь я вже схоже чула

Одразу помітна мелодія з пісні "Flashbacks"

Безсоромний плагіат

Чути плагіат

Це кавер на INNA flashback?

Я навіть коли слухала NK, думала, що вона ту пісню співає. Мозок автоматично слова мені підкидував звідти

З перших секунд все ясно.

Певица не стала комментировать ни догадки слушателей, ни выдвинутые ей обвинения.

Стоит отметить, что композиция "Flashbacks" была выпущена в феврале 2021 года. За четыре года этот трек румынской певицы набрал более 96 миллионов прослушиваний на YouTube.

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